Τρόμος για τον Αλέν Προστ: Τραυματίστηκε σε διάρρηξη στο σπίτι του στην Ελβετία

Η ελβετική αστυνομία διερευνά διάρρηξη σε κατοικία στη Νιόν, κατά την οποία φέρεται να τραυματίστηκε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Αλέν Προστ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, ο 71χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν άγνωστοι, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στο σπίτι το πρωί της Τρίτης και ανάγκασαν μέλος της οικογένειας να ανοίξει χρηματοκιβώτιο.

Όπως μετέδωσε το Sky News, ο τραυματίας ήταν ο ίδιος ο Προστ, ενώ απείλησαν τον γιο και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο.

Τα αντικείμενα που εκλάπησαν «εκτιμώνται αυτή τη στιγμή». Η αστυνομία αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και ενημερώνοντας τον εισαγγελέα, ο οποίος άνοιξε ποινική υπόθεση.

«Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών» ανέφερε η ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Προστ ήταν «σοκαρισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και ότι εγκατέλειψε το σπίτι του δίπλα στη λίμνη της Γενεύης.

Ο Γάλλος πιλότος, γνωστός ως «Le Professeur», κατέκτησε τέσσερις παγκόσμιους τίτλους F1 μεταξύ 1985 και 1993.