Άγκυρα: Κατέρρευσε πεζογέφυρα μετά από σύγκρουση φορτηγού- Τρεις τραυματίες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν πεζογέφυρα κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα έπειτα από σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με σηκωμένη καρότσα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας σοκ, καθώς η μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε πάνω στο οδόστρωμα.

Στο βίντεο φαίνεται το φορτηγό να κινείται κανονικά σε δρόμο της Άγκυρας, χωρίς ο οδηγός να αντιλαμβάνεται ότι η καρότσα παραμένει ανυψωμένη. Λίγα μέτρα αργότερα, το όχημα χτυπά με δύναμη την πεζογέφυρα, προκαλώντας την άμεση κατάρρευσή της και προκαλώντας πανικό σε οδηγούς και περαστικούς.

Η στιγμή της σύγκρουσης ήταν τρομακτική και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς κομμάτια της γέφυρας εκσφενδονίστηκαν στον δρόμο, ενώ διερχόμενα αυτοκίνητα βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά σε ένα χάος από σίδερα και συντρίμμια. Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός πεζών πάνω στη γέφυρα.