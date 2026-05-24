ΝΕΠ: Τέσσερα κορίτσια στις Εθνικές μας ομάδες πόλο

Εθνική ομάδα
Οχι μια, ούτε δυο, αλλά τέσσερις συνολικά παίκτριες της ΝΕΠ κλήθηκαν να πάρουν μέρος στις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο Νέων Γυναικών-Νεανίδων.
Ο λόγος για τις Μαρία Κεπενού, Νικολίνα Μιχαλάτου, Ζορντίνα Λαμπάτου και Ειρήνη Τσίγκα, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται τη Δευτέρα στις 20.30 στο κολυμβητήριο Ηλιούπολης.
Πολλά μπράβο στα κορίτσια!
