ΝΕΠ: Τέσσερα κορίτσια στις Εθνικές μας ομάδες πόλο

Οχι μια, ούτε δυο, αλλά τέσσερις συνολικά παίκτριες της ΝΕΠ κλήθηκαν να πάρουν μέρος στις προπονήσεις-αξιολογήσεις της Εθνικής μας ομάδας πόλο Νέων Γυναικών-Νεανίδων.

Ο λόγος για τις Μαρία Κεπενού, Νικολίνα Μιχαλάτου, Ζορντίνα Λαμπάτου και Ειρήνη Τσίγκα, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται τη Δευτέρα στις 20.30 στο κολυμβητήριο Ηλιούπολης.

Πολλά μπράβο στα κορίτσια!