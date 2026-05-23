ΕΑΠ - Ολυμπιάδα: Ντέρμπι από τα παλιά

Η ΕΑΠ έγινε η τρίτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά των πλέι οφ της Α1 ΕΣΚΑ-Η, κερδίζοντας ξανά τον Διαγόρα Βραχνεΐκων.

Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με την ομάδα του Διαγόρα να προηγείται στο σκορ μέχρι το ημίχρονο. Πραγματοποιώντας, όμως, μία εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μισό, η ΕΑΠ κατάφερε να επικρατήσει με τελικό σκορ 70–80.

Πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάδα Πατρών νικήτρια του ζευγαριού με τον Κεραυνό Αιγίου, με όπλο την άμυνα.

Το μεγάλο ντέρμπι με την Ολυμπιάδα, που θυμίζει τις σπουδαίες αναμετρήσεις δεκαετιών ανάμεσα στα δύο σωματεία, θα γίνει τη Δευτέρα (25/5) στις 9μ.μ. στο κλειστό Γήπεδο ΕΑΠ (ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ - ΚΩΣΤΗΣ - ΣΑΜΑΡΑΣ).

Η 5η αγωνιστική θα συνεχιστεί την Τετάρτη (27/5) στις 8.30μ.μ. στο κλειστό της Ολυμπιάδας.