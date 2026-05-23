Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ: Όνειρο ήταν και πάει

Ο Κρόνος δημιουργήθηκε το καλοκαίρι για να πρωταγωνιστήσει αλλά και για να κάνει δική του την άνοδο, κάτι που κατάφερε με μεγάλες δυσκολίες και με πρωταγωνιστική έναν αθλητή που με καταγωγή από την Κω έσβησε μια αναμονή που κρατούσε από τη σεζόν 1990-1991.



Η ομάδα του Πέτρου Καραμπά κατάφερε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι να κερδίσει τον εξαιρετικό Γλαύκο Έσπερο με 66-63 και με 3-2 νίκες να κερδίσει τη σειρά στο κατάμεστο κλειστό του Αγίου Δημητρίου. Ο Μαστόρος ήταν αυτός που πήρε τη κατάσταση στα χέρια του όταν οι φιλοξενούμενοι με ένα 10-0 κατάφεραν να προσπεράσουν με 61-62 στο 1’42’’, και με πέντε συνεχόμενους πόντους και καθοριστικό τρίποντο στα 6,9’’ έσωσε τον έναυσμα για πανηγυρισμούς στη κατάμεστη εξέδρα.

ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ vs ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ 66 - 63 (Τελικό)

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 42-29 (ημιχ.), 51-46, 66-63.

ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καραμπάς): Τουτζιαράκης 6, Παπαδιονυσίου 18 (3), Gathright 11, Μοτσενίγος, Δημητρίου 4, Τσουργιάννης 8, Μαστόρος 9 (1), Καραλευθέρης 10, Τσάβος.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 14 (3), Μπαζίνας, Νεόφυτος 2, Καφέζας 14 (3), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 8, Φραντζής 3 (1), Allen 7 (1), Καρατζάς, Κογιώνης 15, Αδαμόπουλος, Γκάτζιος.

Νέο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αγ. Δημητρίου