Ο θρύλος της Ελλάδας πρωταθλητής Ευρώπης!

Ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης! Όπως και το 2013, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης (92-85) κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του.

Όπως αποδείχθηκε περίτρανα, ένας τελικός μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι και παρά τις απουσίες και τις ειδικές συνθήκες, η ιστορία, η εμπειρία και οι προσωπικότητες εκείνες τις κρίσιμες στιγμές βγαίνουν μπροστά με τους «ερυθρόλευκους» να ζουν μαγικές στιγμές στο Telekom Center Athens.

Ο Χεζόνια άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ολυμπιακός αστόχησε στις δύο πρώτες επιθέσεις του ξεκινώντας μουδιασμένα. Ο Λάιλς έκανε το 0-4 για τη Ρεάλ στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Η «βασίλισσα» έπαιξε σκυλίσια άμυνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και με πέντε αναπάντητους πόντους του Λάιλς προηγήθηκε με 1-9 στο 2:33. Ο Μιλουτίνοφ έγραψε το 3-9, όμως ο Λάιλς ευστόχησε ξανά σε τρίποντο για το 3-12, με τον Αμπάλδε να ακολουθεί δίνοντας διψήφια διαφορά στη Ρεάλ με έξι λεπτά να απομένουν για το τέλος της πρώτης περιόδου (3-15). Το γκολ-φάουλ του Βεζένκοβ και το τρίποντο του Γουόκαπ ξεμπούκωσαν τον Ολυμπιακό (9-15), με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν σερί 9-0 για το 12-15. Ο Λάιλς έβαλε τέλος στο σερί του Ολυμπιακού και έφτασε τους 13 πόντους για το 12-18. Οι Πειραιώτες πάλευαν να κρατήσουν τη διαφορά κοντά στους πέντε πόντους με τον Χολ, όμως η Ρεάλ έδειχνε να έχει το πάνω χέρι στο πρώτο δεκάλεπτο (19-26).

Ο Αμπάλδε πλήγωσε ξανά τον Ολυμπιακό από την περιφέρεια για το 19-29, όμως οι Πειραιώτες απάντησαν με έξι αναπάντητους πόντους και μείωσαν σε 25-29 στο 12:40, με τη βοήθεια του Πίτερς. Με τρίποντο του Γουόρντ ο Ολυμπιακός πλησίασε στους τρεις (28-31), όμως ο Φελίζ δεν άφησε τους «ερυθρόλευκους» να πλησιάσουν περισσότερο (28-33 στο 15’).

Ο Φουρνιέ με περίσσια άνεση από τη γωνία έκανε το 31-33, όμως ο Γιουλ με το γνωστό του «μανταρίνι» διαμόρφωσε το 31-35 στο 16’. Το γκολ-φάουλ του Φουρνιέ έριξε τη διαφορά στο καλάθι και ο Πίτερς ισοφάρισε σε 36-36. Ο Φουρνιέ ήταν εκείνος που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό για το 38-36, με 2:21 να απομένουν για το ημίχρονο. Ο Λάιλς με τρίποντο έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Ρεάλ, όμως ο Φουρνιέ απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 41-39. Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε από τον Πίτερς, όμως ο Λάιλς ήταν ξανά εκεί σε αυτή τη… βροχή τριπόντων για το 44-42. Ο Καμπάτσο έφερε το ματς στα ίσα, όμως με καλάθι του Πίτερς ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα (46-44).

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια με τρίποντο από τον συνήθη... ύποπτο σε αυτπά τα ματς ΜακΚίσικ (49-44). Ο Χεζόνια και ο Αμπάλδε, ωστόσο έφεραν και πάλι το ματς σε ισορροπία για το 49-49 στο 22:10. Με μόλις το δεύτερο τρίποντό του, ο Γουόκαπ έγραψε το 52-49, όμως με επιμέρους 1-11 η Ρεάλ πέρασε μπροστά για το 54-60 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΜακΚίσικ έσπασε το σερί των Ισπανών και ακολούθησαν οι Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ για να φέρουν τη διαφορά στον πόντο (59-60). Oι βολές των Χεζόνια και Μαλεντόν είχαν δώσει προβάδισμα 6 πόντων στη Ρεάλ (59-65), με τον Μιλουτίνοφ να διαμορφώνει το 61-65 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

To τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο από την κορυφή δια χειρός Εβάν Φουρνιέ για το 64-65 με τον Τζόσεφ να ευστοχεί κι εκείνος από τα 6.25, όμως ο Μαλεντόν με κρύο «αίμα» είχε την απάντησή του για το 67-68 με 07:38 να απομένουν για το φινάλε. To παιχνίδι βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα. Ο Βεζένκοβ την κρίσιμη στιγμή έβρισκε τον δρόμο προς το καλάθι, όμως το ίδιο έκανε και ο Χεζόνια (70-71, στο 35:30). Ο Βεζένκοβ ευστόχησε σε τρίποντο για το 73-70 και ξεσήκωσε τους ερυθρόλευκους φιλάθλους που είχαν κατακλύσει το T-Center. και με τις προσωπικές ενέργειες του Φουρνιέ ο Ολυμπιακός διατηρούταν μπροστά στο σκορ (76-73 με 3:27 να απομένουν). O Xεζόνια πλήγωσε τον Ολυμπιακό με δύο λεπτά να απομένουν για το φινάλε ισοφαρίζοντας στο 80-80, όμως ο Τζόουνς με κάρφωμα έβαλε τους Πειραιώτες και πάλι σε θέση οδηγού (82-80). Ο Γουόκαπ ευστόχησε στις δύο κρίσιμες βολές για το 84-80, ακολούθησαν εκείνες του Φουρνιέ για το 86-80 με ένα λεπτο να απομένει, όμως η Ρεάλ δεν παρατούσε τις προσπάθειες με τον Λάιλς να επανέρχεται δυναμικά και μαζί του ο Καμπάτσο από τη γραμμή των βολών (μετά από φάουλ στο τρίποντο) 88-85 μετατρέποντας το ματς σε... θρίλερ. Ο Πίτερς με τη σειρά του έκανε το καθήκον του με 2/2 βολές και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, ο Λάιλς αποβλήθηκε με το πέμπτο φάουλ του και η ιστορία γράφτηκε. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης επικρατώντας με 92-85.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85

Ο MVP... Ο Εβάν Φουρνιέ με 18 πόντους 3/7 τρίποντα, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Ο καλύτερος των ηττημένων... Ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Το στατιστικό που ξεχώρισε... Οι 22 πόντοι που πήρε ο Ολυμπιακός από τα λάθη της Ρεάλ.

Οι μεγαλύτερες διαφορές

0-2 -2

0-4 -4

1-6 -5

1-9 -8

3-12 -9

3-15 -12

36-36 0

38-36 +2

44-39 +5

86-80 +6

87-80 +7

88-80 +8

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταίρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ.

Εκτός 12άδας έμειναν οι: Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ, Εβανς Κίναν, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Γιώργος Μπουρνέλες και Όμηρος Νετζήπογλου.

Οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν τον 20ο ευρωπαϊκό τους τίτλο στα ομαδικά αθλήματα

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην κορυφή της Ευρώπης! Η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center και πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague.

Αυτή ήταν η 4η EuroLeague στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ ανδρών του Ολυμπιακού, αλλά και ο 20ος ευρωπαϊκός τίτλος για τους ερυθρόλευκους στα ομαδικά αθλήματα.

Αναλυτικά οι ευρωπαϊκοί τίτλοι του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο Ανδρών: 1 UEFA Europa Conference League.

Ποδόσφαιρο Νέων: 1 UEFA Youth League.

Μπάσκετ Ανδρών: 4 EuroLeague.

Βόλεϊ Ανδρών: 2 CEV Volleyball Cup, 1 CEV Challenge Cup.

Βόλεϊ Γυναικών: 1 CEV Challenge Cup.

Πόλο Ανδρών: 2 LEN Champions League, 1 LEN Super Cup.

Πόλο Γυναικών: 3 LEN Champions League, 1 LEN Trophy, 3 LEN Super Cup.

Ολυμπιακός: Έφτασε τους 343 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της EuroLeague και κατέκτησαν την 4η κούπα τους στον θεσμό.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 343 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα. Αυτός ήταν ο 36ο τίτλος για το μπάσκετ ανδρών.

Η λίστα με τους 343 τίτλους του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 36

Πόλο Γυναικών: 32

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι:

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 74 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 36 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 32 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)

* Η Ρεάλ έπαιξε για 22η φορά σε ευρωπαϊκό τελικό!

* Ο Ολυμπιακός έπαιξε στον 41ο ελληνικό τελικό σε διεθνή διοργάνωση μπάσκετ με τις ομάδες μας να έχουν κατακτήσει 20 τίτλους πλέον!

* Ο Ολυμπιακός επαιξε για 16η φορά στα τελικά της Ευρωλίγκας. Τα 15+1 Final Four του Ολυμπιακού: 1979 (Final Six), 1994, 1995, 1997*, 1999, 2009, 2010, 2012*, 2013*, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026* (με αστερίσκο όσα κατέκτησε)

* Ο Ολυμπιακός έχει 5 τρόπαια στις διεθνείς μπασκετικές διοργανώσεις και πάει για το 6ο, σε 18 παρουσίες (1978-’79, ’94, ’95, ’97, '97 (FIBA Championship), ’99, ’09, ’10, ’12, ’13, ’13 (Διηπειρωτικό), ’15, ’17, ’22, ’23, ’24, ’25, ’26).

Οι τελικοί και οι κατακτήσεις του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός – Μπανταλόνα 57-59 (1994)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 61-73 (1995)

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 73-58 (1997)

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 68-86 (2010)

Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 62-61 (2012)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100- 88 (2013)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 (2015)

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 64-80 (2017)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 76-87 (2024)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (2026)

Η λίστα με τις πολυνίκεις ομάδες του κορυφαίου ευρωπαϊκού τροπαίου

Ρεάλ Μαδρίτης: 11

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 8

Παναθηναϊκός: 7

Μακάμπι Τελ Αβίβ: 6

Βαρέζε: 5

Ολυμπιακός: 4

Μιλάνο: 3

Ρίγα: 3

Σπλιτ: 3

Ο Κώστας Παπανικολάου κατέκτησε το τρίτο τρόπαιο της καριέρας του

Οι υπόλοιποι Έλληνες με τρεις ή περισσότερες κατακτήσεις EuroLeague

Φραγκίσκος Αλβέρτης: 5 – Παναθηναϊκός (1996, 2000, 2002, 2007,2009)

Κώστας Σλούκας: 4 – Ολυμπιακός (2012, 2013), Φενέρμπαχτσε (2017), Παναθηναϊκός (2024)

Βασίλης Σπανούλης: 3 – Παναθηναϊκός (2009), Ολυμπιακός (2012, 2013)

Δημήτρης Διαμαντίδης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)

Κώστας Τσαρτσαρής: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)

Αντώνης Φώτσης: 3 – Παναθηναϊκός (2007, 2009, 2011)

Στράτος Περπέρογλου: 3 – Παναθηναϊκός (2009, 2011), Ολυμπιακός 2013

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο δεύτερος Έλληνας με δύο τίτλους με την πρώτη να έχει έρθει το 2013 στο Λονδίνο, όταν οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν 100-88 της Ρεάλ. Δύο τίτλους στην κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της Ευρώπης έχει και ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος πανηγύρισε ισάριθμες φορές με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016 και 2019).