Iron Maiden ή Metallica: Το Αστεροσκοπείο μετρά ποιο συγκρότημα έκανε τον μεγαλύτερο «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

Οι συναυλίες των Metallica και Iron Maiden στο ΟΑΚΑ δεν προσελκύουν μόνο χιλιάδες φίλους της μέταλ μουσικής, αλλά και το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφει τις μικροδονήσεις που προκαλεί το κοινό, εξετάζοντας πώς επηρεάζεται το έδαφος από τη μαζική συμμετοχή και τον ενθουσιασμό των θεατών.

Μετά τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου, οι μετρήσεις συνεχίζονται και στη μεγάλη εμφάνιση των Iron Maiden το Σάββατο 23.05.2026, με σκοπό να δουν ποιο συγκρότημα θα ταρακουνήσει περισσότερο το ΟΑΚΑ.

Οι ειδικοί θέλουν να συγκρίνουν τη σεισμική δραστηριότητα και τις μικροδονήσεις που προκαλεί το κοινό στις δύο μεγαλύτερες heavy metal βραδιές της χρονιάς στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

«ΟΤΑΝ ΤΟ HEAVY METAL ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ… (ΜΕΡΟΣ 2o)

Μετά την παρακολούθηση της συναυλίας των Metallica, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεχίζει και σήμερα τη σεισμολογική καταγραφή στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Iron Maiden!

Στόχος είναι να συγκριθεί η σεισμική απόκριση και η μικροδόνηση που προκαλείται από το κοινό σε δύο από τις μεγαλύτερες heavy metal συναυλίες της χρονιάς στην Ελλάδα.

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring

https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους

Polias Runners

Τελικά… ποιο κοινό θα κάνει

περισσότερο «θόρυβο»;

Οι Metallica ή οι Iron Maiden;»