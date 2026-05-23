FT: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες

Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με το σκηνικό να παραμένει ρευστό μεταξύ διαπραγματεύσεων, απειλών και στρατιωτικών κινήσεων.

Την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις, πληροφορίες των Financial Times αναφέρουν πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε από το Νέο Δελχί ότι έχει υπάρξει «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ενδέχεται σύντομα να υπάρξουν ανακοινώσεις.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, έκανε σήμερα λόγο για μια «τάση προσέγγισης» με τις ΗΠΑ στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έπειτα από αρκετές εβδομάδες διμερών διαπραγματεύσεων, παρατηρούμε μία τάση προσέγγισης», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Irib.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η χώρα του βρίσκεται στη φάση της «οριστικοποίησης» ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως είπε στο δίκτυο Irib ότι η χώρα του θέλει “καταρχάς να συντάξει ένα μνημόνιο συμφωνίας (…) που θα αποτελείται από 14 σημεία”.

«Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση να οριστικοποιήσουμε αυτά τα μνημόνια συννενόησης», τόνισε.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πλευρές βρίσκονται «ταυτόχρονα πολύ κοντά και πολύ μακριά» από μια συμφωνία, κατηγορώντας παράλληλα την αμερικανική πλευρά για συνεχείς αλλαγές στάσης.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να επιδιώκει την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης μέσω συνομιλιών με αμερικανική πλευρά και μεσολάβηση του Πακιστάν.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ αποκάλυψε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποσύρει τη στήριξή της προς την οργάνωση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι ζητήματα όπως το Στενό του Ορμούζ αφορούν αποκλειστικά τις χώρες της περιοχής και όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «πειρατεία» τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, βασική προτεραιότητα παραμένει ο τερματισμός των πολέμων στην περιοχή, μεταξύ αυτών και στον Λίβανο.

Στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι υψηλού επιπέδου επαφές, με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν να συναντάται στην Τεχεράνη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας. Παράλληλα όμως εντείνονται και τα σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για προετοιμασίες πιθανών νέων βομβαρδισμών κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα σύγκρουση θα έχει «συντριπτικές συνέπειες».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και ανάρτηση του επί χρόνια συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ και αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο με stealth βομβαρδιστικό B-2. Η κίνηση αυτή προκάλεσε νέο κύκλο εικασιών, καθώς την προηγούμενη φορά που είχε κάνει αντίστοιχη ανάρτηση, ακολούθησαν επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ κρατά το Τελ Αβίβ εκτός πλήρους ενημέρωσης για τις κινήσεις της, ενώ το CBS News μετέδωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς ακόμη και μέσα στο σαββατοκύριακο.