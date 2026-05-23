Ντόναλντ Τραμπ: Αινιγματική ανάρτηση «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής»- Το Ιράν με αμερικανική σημαία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα το Truth Social, για να στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και προς το Ιράν.

Το απόγευμα του Σαββάτου 23.05.2026, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media που προβλημάτισε αρκετούς, για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και το τι γίνεται με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;».