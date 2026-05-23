Ντόναλντ Τραμπ: Αινιγματική ανάρτηση «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής»- Το Ιράν με αμερικανική σημαία

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνηθίζει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα το Truth Social, για να στέλνει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και προς το Ιράν.
Το απόγευμα του Σαββάτου 23.05.2026, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μία αινιγματική ανάρτηση στα social media που προβλημάτισε αρκετούς, για το μέλλον της Μέσης Ανατολής και το τι γίνεται με το Ιράν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;».
Στην εν λόγω ανάρτηση, δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του προέδρου των ΗΠΑ στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ενώ γίνονται αναφορές από τα αμερικανικά δίκτυα ότι ο ίδιος εξετάζει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.
Η υποθαλάσσια «παγίδα θανάτου» στις Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες απείχαν 15 λεπτά από την επιφάνεια
Ηράκλειο: Τραγική αυλαία στην εξαφάνιση του 50χρονου- Εντοπίστηκε νεκρός
Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr