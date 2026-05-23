Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25/5/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
πατέρα ,αδελφό & θείο
ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΤΩΝ:89
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 24-5-2026 και ώρα 3.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην Χαλανδρίτσα Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Μαρία & Νικόλαος Παπαγεωργίου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Αθανάσιος & Ιωάννα Παντελή
Ευανθία {χηρ. Κων} Παντελή
Μαρία {χηρ. Παν} Παντελή
Αθανάσιος & Ελένη Σπηλιοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΓΑΘ. ΒΟΖΩΡΗ,
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
