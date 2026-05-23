Τεντόγλου: Ισοφάρισε την κορυφαία φετινή επίδοση με 8,46 μ. στο Diamond League

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Σιαμέν της Κίνας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League και πετυχαίνοντας παράλληλα την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μόλις τρία άλματα, εκ των οποίων το ένα (στη δεύτερη προσπάθειά του) άκυρο και τα άλλα δύο ήταν τα καλύτερα του αγώνα. Ο δις ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε την πολύ καλή του κατάσταση σε έναν αγώνα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους βασικούς του αντιπάλους στον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και το Ultimate Championships.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με 8,37μ. (πάτημα 8 εκ. πίσω από τη βαλβίδα), κάνοντας σαφείς τις… διαθέσεις του, με την πρώτη του προσπάθεια. Ήταν άκυρος στο δεύτερο άλμα, για να έρθει η τρίτη του προσπάθεια και να “προσγειωθεί” στα 8,46μ., σημειώνοντας ρεκόρ μίτινγκ και ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, την οποία είχε πετύχει τον Μάρτιο ο Πορτογάλος Ζέρσον Μπαλντέ.

Ο Τεντόγλου δεν επιχείρησε άλλη προσπάθεια, αφού επί της ουσίας δεν απειλήθηκε ποτέ. Ο Τζαμαϊκανός Τατζέι Γκέιλ πήδησε 8,32μ. στο τελευταίο του άλμα και πήρε τη δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτο τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8,29μ. και τέταρτο τον Ιταλό Ματία Φουρλάνι με 8,28μ.