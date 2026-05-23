Θανατηφόρο τροχαίο στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος ποδηλάτης μετά από παράσυρση από φορτηγό- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον κόμβο Αγίου Γεωργίου, στον Πύργο, καθώς ο 55χρονος ποδηλάτης που τραυματίστηκε βαριά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά του.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν ως εργάτης γης.

Το δυστύχημα συνέβη όταν φορτηγό όχημα, επιχειρώντας να στρίψει δεξιά για να εισέλθει στην εθνική οδό, παρέσυρε τον ποδηλάτη, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα.