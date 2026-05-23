Η Αμαλία Κωστοπούλου πόζαρε με φόρεμα της μητέρας της, Τζένης Μπαλατσινού

Με ένα vintage φόρεμα με animal print σχέδιο εμφανίστηκε η Αμαλία Κωστοπούλου, το οποίο ανήκει στην γκαρνταρόμπα της μητέρας της, Τζένης Μπαλατσινού.

Η ίδια δημοσίευσε το Σάββατο 23 Μαΐου ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο πόζαρε με ένα μακρύ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα και clutch σε ουδέτερη απόχρωση, σχολιάζοντας πως έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή καθώς «αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε την αγάπη της καλύτερής μου φίλης» όπως σημείωσε.

Στη συνέχεια, η Αμαλία Κωστοπούλου ανάρτησε μία εικόνα με το ρούχο, σημειώνοντας πως δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι, εξηγώντας ότι πρόκειται για vintage Cavalli φόρεμα της μητέρας της. «Με ρωτήσατε πολλοί για αυτό το υπέροχο φόρεμα. Είναι vintage Cavalli από τη μαμά μου» έγραψε.

Δείτε τις φωτογραφίες