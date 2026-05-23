Ο Φωκίων Ζαΐμης στο Ρίο για το έργο της παραλιακής

Συνάντηση ενημέρωσης για την πορεία του εξελισσόμενου αντιδιαβρωτικού θαλάσσιου έργου και της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης του Ρίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαϊας κ. Φωκίωνα Ζαϊμη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κ . Ζαϊμη, παρόντες ήταν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ρίου και Ακταίου Νίκος Κορωναίος και Αντώνης Γιαννακόπουλος, η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Βασιλείου Τασία Μπιρλή, καθώς επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης και Αναψυχής Πάτρας Τάκης Ματθαιόπουλος και άλλα μέλη Συλλόγων της περιοχής.

Δόθηκε η ευκαιρία να υπάρξει ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα του έργου, την πορεία και την φύση των εργασιών, τόσο από τους μελετητές όσο και από την εργοταξιάρχη του έργου, το οποίο θα αλλάξει την όψη και την λειτουργία σε πρώτη φάση ολόκληρης της παραλιακής ζώνης.



"Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το έργο, αλλά παράλληλα ενδιαφερόμαστε για την άποψη των ανθρώπων, καθώς είναι σημαντικό τέτοιες μεγάλες παρεμβάσεις να προχωρούν με συνεργασία, ώστε να βλέπουμε κάθε φορά και κάθε στιγμή τι πιθανές αλλαγές επέρχονται στην λειτουργία της περιοχής και τη ζωή των τοπικών κοινωνιών. Ο συνεχής διάλογος έχει σκοπό την πλήρη ενημέρωση των φορεών και των κατοίκων για τα τρέχοντα έργα, την ευρυθμη λειτουργία καταστημάτων και την ελαχιστη οχληση λουομενων το καλοκαίρι, αλλα και την δρομολόγηση τυχον μελλοντικων διορθωτικων παρεμβάσεων"" δήλωσε ο κ. Ζαίμης, εξηγώντας ότι "το έργο περιλαμβάνει τα αντιδιαβρωτικα έργα από τον Ρίο έως τον Άγιο Βασίλειο και, βέβαια, πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο και χώρους πρασίνου.



Η πρώτη φάση του έργου εξελίσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς στην πλευρά του Ρίου και προχωρούν οι διαδικασίες για την δεύτερη φάση, βάση των μελετών, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ως ενιαίο έργο σε όλο το μήκος του και να αναγεννηθεί η ακτογραμμή".