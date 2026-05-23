Πατέρας Σταύρου Φλώρου: Μπήκε για χειρουργείο, η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε, πονάει πολύ

Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε στο Survivor, έδωσε ο πατέρας του, αναφερόμενος στον πόνο που νιώθει το παιδί του και στην απαιτητική χειρουργική επέμβαση που έκανε στο δεξί του πόδι, η οποία όπως είπε δεν ολοκληρώθηκε και θα χρειαστεί να επαναληφθεί.

Το Σάββατο 23 Μαΐου προβλήθηκαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» δηλώσεις του πατέρα του 22χρονου, που τραυματίστηκε σοβαρά σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του.

Όπως είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ο γιος του υποβλήθηκε σε πεντάωρη επέμβαση στο δεξί πόδι, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και προγραμματίζεται νέο χειρουργείο στη φτέρνα. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο 22χρονος έχει έντονους πόνους, με τις προσπάθειες των γιατρών να επικεντρώνονται στη μείωση της δυσφορίας του: «Προχθές το βράδυ ο Σταύρος μπήκε για χειρουργείο στο δεξί του πόδι, το οποίο κράτησε πέντε ώρες. Έπρεπε να ενωθούν κάποιοι τένοντες. Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και θα γίνει ξανά ένα χειρουργείο στη φτέρνα του. Στο αριστερό πόδι κάνουν ό,τι μπορούν για να μειωθεί ο πόνος, επειδή πονάει πολύ. Μας είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσουμε δέκα μέρες στο νοσοκομείο και θα ακολουθήσουν τρεις εβδομάδες αποκατάστασης. Θα γίνουν ακόμα δύο χειρουργεία. Οι γιατροί όμως είναι πολύ αισιόδοξοι».