Βασιλική Παντελοπούλου: Η Δυτική Ελλάδα είναι από τους πρωταθλητές του ΕΣΠΑ

"Τον καθοριστικό ρόλο του ΕΣΠΑ στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον σχεδιασμό της Πολιτικής Συνοχής, ανέδειξε η Βασιλική Παντελοπούλου, Γενική Γραμματέας Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), μιλώντας στο πλαίσιο της συζήτησης «ΕΣΠΑ και ανθεκτικότητα των Περιφερειών στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα» στο 14ο Regional Growth Conference 2026 (RGC 2026), που διοργάνωσαν η εφημερίδα Πελοπόννησος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων", αναφέρει η ανακοίνωση της διοργάνωσης και συνεχίζει:

"Η κ. Παντελοπούλου χαρακτήρισε το ΕΣΠΑ «το βασικό εργαλείο της Πολιτικής Συνοχής» και «το πιο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη», σημειώνοντας ότι οι συνολικοί πόροι του προγράμματος ανέρχονται σε 26,2 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη λειτουργεί πλέον μέσα σε ένα «ασταθές γεωπολιτικά περιβάλλον», γεγονός που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης, να θέσει νέες στρατηγικές προτεραιότητες τις οποίες όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να ενσωματώσουν.

Όπως εξήγησε, προβλέπεται δυνατότητα ανακατανομής του 10% των πόρων προς νέες προτεραιότητες, όπως η βιώσιμη και προσιτή στέγαση και η διαχείριση υδάτινων πόρων και πόσιμου νερού. Η ίδια σημείωσε ότι σε περίπτωση τέτοιας ανακατανομής προβλέπεται και παράταση επιλεξιμότητας των έργων κατά έναν χρόνο, γεγονός που, όπως είπε, «σημαίνει περισσότερα έργα». Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα θα λάβει επιπλέον προκαταβολές ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ήδη πάνω από 400 εκατ. έχουν εισρεύσει στη χώρα.

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ αποκάλυψε ακόμη ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός νέων δράσεων που συνδέονται με τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορήγηση, το οποίο, όπως είπε, εφαρμόζεται πιλοτικά για πρώτη φορά στη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα προγραμματική περίοδο, σημειώνοντας ότι από τον Ιούλιο του 2025 έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο μοντέλο εφαρμογής, το οποίο «προσιδιάζει με το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης». Όπως εξήγησε, βάση του νέου σχεδιασμού θα αποτελέσει το «Εθνικό και Περιφερειακό Σχέδιο Ανάπτυξης» (ΕΠΣΑ), ενώ «αλλάζει η αρχιτεκτονική που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα».

Η κ. Παντελοπούλου σημείωσε ότι τουλάχιστον το 14% των πόρων θα κατευθύνεται σε κοινωνικές δράσεις και το 43% σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, ενώ ανέδειξε και τον ενισχυμένο ρόλο των περιφερειών στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. Όπως είπε, η ελληνική πλευρά ζήτησε να ενταχθούν περισσότερα περιφερειακά στοιχεία στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ για τον ρόλο των περιφερειών στη νέα αρχιτεκτονική.

Αναφερόμενη ειδικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τόνισε ότι «είναι από τους πρωταθλητές του ΕΣΠΑ», σημειώνοντας ότι το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας διαθέτει προϋπολογισμό 628 εκατ. ευρώ και παρουσιάζει «εξαιρετική πορεία υλοποίησης». Όπως ανέφερε, οι εντάξεις έχουν φτάσει στο 93%, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις βρίσκονται κοντά στο 60%, αποδίδοντας εύσημα τόσο στον περιφερειάρχη όσο και στη διαχειριστική αρχή.

Όπως υπογράμμισε, η Δυτική Ελλάδα «είναι μια Περιφέρεια που βλέπει το μέλλον», επισημαίνοντας ότι έχει προχωρήσει ακόμη και σε ανακατανομή έργων ώστε να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες και προτεραιότητες. Τέλος, ανέφερε ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των Περιφερειών με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Λέττα Καλαμαρά.

Το Regional Growth Conference πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και ύστερα από 14 χρόνια πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα".