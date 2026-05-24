Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Κριός

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Ταύρος

Μεγάλος ο ανταγωνισμός στο εργασιακό σας περιβάλλον και αισθάνεστε ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει καλά, ίσως όμως επειδή δεν τολμάτε να θίξετε τα κακώς κείμενα της σχέσης σας. Είναι καιρός να βάλετε τα πράγματα στην θέση τους, κάνοντας μια ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση με το ταίρι σας.

Δίδυμοι

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Καρκίνος

Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να συνάψετε φιλικές σχέσεις με άτομα διαφορετικού υπόβαθρου. Οι αισθήσεις θα είναι οξυμένες, με αποτέλεσμα να αντιλαμβανόσαστε πράγματα με μεγαλύτερη διαύγεια και λεπτομέρεια. Το να δει κανείς τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα, που δεν ξέραμε πια πως να τα διαχειριστούμε. Οι σπουδές και οι εξετάσεις ευνοούνται, ειδικά εάν είναι σε τεχνικούς τομείς, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα μαθηματικά.

Λέων

Προσέχετε τον τρόπο που εκφράζετε τις απόψεις σας σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο, γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθείτε και να δημιουργηθούν από το πουθενά προβλήματα με τους συνεργάτες. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να έχετε εμμονές με την υγεία σας. Παρόλα αυτά εάν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα υγείας, καλό θα ήταν να επισκεφτείτε τον γιατρό σας για κάθε ενδεχόμενο.

Παρθένος

Η μέρα σας θα σας εκπλήξεις με μια πολύ θετική τροπή που θα πάρουν οι υποθέσεις σας. Διατηρήστε το θετικό κλίμα και την θετική σας διάθεση και οι εξελίξεις θα είναι σπουδαίες. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Ίσως εμπλουτίσουν την ζωή σας με έναν αναπάντεχο τρόπο, αρκεί να μην πάρετε υπερβολικά ρίσκα.

Ζυγός

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…

Σκορπιός

Η μέρα θα σας βοηθήσει να ατενίσετε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον σας. Μην αμφιβάλετε για τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή τα ταλέντα σας και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για αλλαγές. Μην διστάζετε να απαλλαγείτε από ότι δεν εξυπηρετεί πια τους στόχους σας ή δεν είναι πια αποδοτικό. Τα συνηθισμένα πράγματα έπαψαν πια να σας εμπνέουν, οπότε χρειάζεστε καινούργια ερεθίσματα για να πάτε μπροστά.

Τοξότης

Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.

Αιγόκερως

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας θολώνει την σκέψη σας και δημιουργεί παρανοήσεις στις επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα νομικής φύσης, καθώς και σοβαρές επιχειρηματικές συζητήσεις, χωρίς να έχετε την στήριξη και καθοδήγηση ενός έμπιστού σας ανθρώπου. Η φαντασία σας το διάστημα αυτό μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις.

Υδροχόος

Η ανάγκη για σεξουαλική ικανοποίηση είναι έντονη σήμερα και ίσως να γίνετε λίγο πιο επιθετικοί ή ωμοί στην προσέγγιση σας, με αποτέλεσμα να κάνετε κάποιους γύρω σας να αισθανθούν άβολα. Πέρα όμως από τα καθαρά σεξουαλικά σας ένστικτα, η όψη βγάζει στην επιφάνεια και την ρομαντική σας πλευρά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρείτε έναν σύντροφο. Είναι επίσης η ιδανική χρονική στιγμή να ξεκινήσει κανείς δημιουργικές δράσεις, που να απαιτούν σωματική δράση αλλά και συναισθηματική έκφραση, όπως είναι ο χορός ή οι εικαστικές τέχνες.

Ιχθείς

Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…