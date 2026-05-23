ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Εξόρμηση σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας - Στο επίκεντρο η ακρίβεια

Εξόρμηση σε σούπερ μάρκετ της Πάτρας έκαναν το πρωί του Σαββάτου μέλη της νομαρχιακής επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μαζί με τον βουλευτή του κόμματος στο Νομό, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο.



Τα μέλη της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως αναφέρεται, 'συνομίλησαν με τον κόσμο για την ακρίβεια και την αδυναμία των πολιτών να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.



Επίσης μοίρασαν φυλλάδια που καταδεικνύουν τις τεράστιες αυξήσεις των προϊόντων σήμερα σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Παράλληλα ενημέρωναν σχετικά με τις θέσεις του κόμματος για την ακρίβεια που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:



-πλαφόν στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα τρόφιμα

-πλαφόν και στα κέρδη των διυλιστηρίων

-μηδενισμό στον ΦΠΑ τροφίμων και φαρμάκων

-μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπτό

-επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κατά 30%"