Βούλα Πατουλίδου: «Δεν έφτιαξα το πρόσωπό μου για να μου φτιάξει η διάθεση, είχα κόμπλεξ»

Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε με ιδιαίτερη ειλικρίνεια στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αναφερόμενη στην αισθητική παρέμβαση που είχε κάνει στο πρόσωπό της.

Η Βούλα Πατουλίδου εξήγησε αρχικά, πως η απόφασή της δεν είχε να κάνει με ματαιοδοξία, αλλά με την ανάγκη να ξεπεράσει μια βαθιά προσωπική ανασφάλεια.

Όπως αποκάλυψε, από μικρή ηλικία είχε έντονα σημάδια στο πρόσωπό της, τα οποία προέκυψαν μετά από μόλυνση που πέρασε ως παιδί.

«Δεν έφτιαξα το πρόσωπό μου για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια», ανέφερε αρχικά η Ολυμπιονίκης.

«Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα πάρα πολλά σημάδια, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις; Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “θα σε φτιάξω”, αφού μπορούσα να το διορθώσω γιατί να μη το κάνω;», συνέχισε.

«Όταν απέκτησα τον γιο μου, και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια. Πήγα την επόμενη κιόλας μέρα. Αν δε σου αρέσει κάτι και μπορείς να το διορθώσεις και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, να το κάνεις», κατέληξε.