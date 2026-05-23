Παπαδάκη για Σόμμερ: Ήμουν έγκυος, δεν έλεγε τίποτα για γάμο και του είπα ότι το μωρό θα πάρει το επίθετό μου

Ο Κώστας Σόμμερ και η σύζυγός του, Βαλεντίνη Παπαδάκη, μίλησαν για την απόφασή τους να παντρευτούν με πολιτικό γάμο, αποκαλύπτοντας προσωπικές στιγμές από την περίοδο που περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στην εκπομπή Στην Αγκαλιά του Φάνη, όπου αναφέρθηκε τόσο στην εγκυμοσύνη της Βαλεντίνης Παπαδάκη όσο και στην αντίδραση του ηθοποιού όταν πληροφορήθηκε πως, αν δεν παντρεύονταν, το παιδί τους θα έπαιρνε το επώνυμο της μητέρας του.

Αρχικά, η σύζυγος του Κώστα Σόμμερ είπε: «Ήμουν έγκυος. Ο Κώστας δεν έλεγε τίποτα για γάμο. Πέρναγαν οι μήνες. Του λέω κάποια στιγμή "να σε ρωτήσω κάτι; Γάμο θα κάνουμε ή όχι;" και μου λέει "θα δούμε ρε παιδί μου, θα το φτιάξουμε". Και του απαντάω, "καλά, εγώ θα γεννήσω σε λίγο, δεν έχω κανένα πρόβλημα αλλά ξέρεις, το βραχιολάκι του μωρού θα γράφει Παπαδάκη"» με τον Κώστα Σόμμερ να σχολιάζει: «Έπαθα εγκεφαλικό».

Η Βαλεντίνη Παπαδάκη συνέχισε λέγοντας: «Με την κοιλιά τούρλα με πήγε να παντρευτούμε με πολιτικό γάμο. Καθοδήγησα το να παντρευτούμε. Νομίζω ότι ο Κώστας δεν ήθελε σε εκείνη τη φάση να ασχοληθούμε με τον γάμο, επειδή ερχόταν το παιδί».