Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους για τη ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Τριανδρία

Τρεις νεαροί, ηλικίας 15, 17 και 17 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Τούμπας - Τριανδρίας για τη ληστεία που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Τριανδρίας Θεσσαλονίκης.

Οι νεαροί, από κοινού με τέσσερις ακόμη συνεργούς τους, αφαίρεσαν με την απειλή χρήσης όπλου από υπάλληλο καταστήματος ψιλικών το χρηματικό ποσό των επτακοσίων ευρώ, διάφορα καπνικά προϊόντα, ένα τσαντάκι που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα.