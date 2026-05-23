Ηράκλειο: «Αρκετά κακοποιημένο» - Σε σοβαρή κατάσταση το κοριτσάκι

Αναμένεται ιατροδικαστική έκθεση
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.
Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς «ως αρκετά κακοποιημένο» ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση.
Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Πώς έγινε το περιστατικό– Τραυματίας ένας ένοπλος με χειροβομβίδες
Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα στην εθνική Θεσσαλονίκης – Αθηνών
Αγγουλές: Έως 8% των τραυματισμών σε παιδιά που φτάνουν στα επείγοντα οφείλεται στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr