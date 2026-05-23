Σε ρυθμούς Iron Maiden το ΟΑΚΑ: Αναλυτικές οδηγίες για την προσέλευση των θεατών

Tο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης και εξυπηρέτησης για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα (23/5) στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Μέσα από δύο ενημερωτικές ανακοινώσεις, η διοίκηση του συγκροτήματος και οι αρμόδιοι φορείς παρουσιάζουν λεπτομερώς τα σημεία εισόδου, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και τις ειδικές προβλέψεις για κατόχους εισιτηρίων αρένας και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με στόχο την ασφαλή και ομαλή προσέλευση χιλιάδων θεατών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα μπορούν να εισέρχονται από συγκεκριμένα σημεία του ΟΑΚΑ και κυρίως μέσω της Πύλης ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ προβλέπεται ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης.

Παράλληλα, για τους θεατές ΑμεΑ έχουν καθοριστεί ειδικές θέσεις parking και οργανωμένα meeting points κοντά στο Box Office, με προσωπικό υποστήριξης να συνοδεύει τους επισκέπτες έως τις προβλεπόμενες θέσεις τους. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να προσέλθει εγκαίρως, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ασφαλή και αξέχαστη συναυλιακή εμπειρία.