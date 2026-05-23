Αμαλιάδα: Oδηγουσε μεθυσμένος και συνελήφθη

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι έπειτα από

εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, κατά το οποίο προσέκρουσεσε σταθμευμένο όχημα και εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος,

διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης., σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δυο ετών για απάτη, αναφέρει η αστυνομία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 5 γραμμάρια κάνναβης, συμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 2

γραμμάρια κάνναβης, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.