Ηλεία: Tης είπε ότι ήταν από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον πίστεψε- Του έδωσε χρήματα και κοσμήματα

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δυο κατηγορούμενων Εξιχνιάστηκαν, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, δυο υποθέσεις απατών πουδιαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 στην Αμαλιάδα, ανακοινώνει η αστυνομία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σεβάρος δυο ημεδαπών (άνδρας – γυναίκα), τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στις 19/01/2026, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα στην Αμαλιάδα και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επικαλούμενος υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος στην περιοχή, ζήτησε από την

γυναίκα να συγκεντρώσει κοσμήματα και χρήματα σε λεκάνη και στη συνέχεια να τα τοποθετήσει σε σημείο εξωτερικά της οικίας της.

Η γυναίκα πείστηκε οπό τα λεγόμενα του δράστη και τοποθέτησε το χρηματικό ποσό των -350- ευρώ, κοσμήματα και μια τραπεζική κάρτα σε μια

λεκάνη και τα τοποθέτησε σε πεζοδρόμιο έξω από την οικία της, όπου μετέβησαν οι δράστες και αφαίρεσαν τη λεκάνη με το περιεχόμενο της.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί πρόεκυψε ότι την ίδια μέρα (19/01/2026) οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν με ακόμα μια ημεδαπή

γυναίκα και με την ίδια μεθοδολογία ζήτησαν χρήματα και κοσμήματα, ωστόσο η γυναίκα αντιλήφθηκε την σε βάρος της απάτη και διέκοψε την

τηλεφωνική επικοινωνία.

Για τη διερεύνηση των περιστατικών διενεργήθηκαν ενδελεχείς και συστηματικές έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των υποθέσεων και την ταυτοποποίηση των κατηγορούμενων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.