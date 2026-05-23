Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Πώς έγινε το περιστατικό– Τραυματίας ένας ένοπλος με χειροβομβίδες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην ακτή Δηλαβέρη στο Μικρολίμανο, έπειτα από αιματηρό περιστατικό κατά τη διάρκεια επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα οκτώ αστυνομικών προσέγγισε έναν άνδρα προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος αντέδρασε αιφνιδιαστικά, προτάσσοντας όπλο προς τους αστυνομικούς και επιχειρώντας να πυροβολήσει. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντας τον άνδρα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αμέσως αποκλείστηκε η περιοχή για λόγους ασφαλείας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία όπλα, καθώς και σάκο που περιείχε έξι χειροβομβίδες. Λόγω της σοβαρότητας του ευρήματος, στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο ανέλαβε τον έλεγχο και την ασφαλή απομάκρυνση των εκρηκτικών.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του άνδρα, αλλά και η πιθανή σύνδεσή του με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.