Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα στην εθνική Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Δύο συλλήψεις για αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας
Δύο άνδρες 32 και 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος που τους εντόπισαν να κινούνται με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.
Όπως διαπιστώθηκε, η ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα αυτοκίνητα ήταν 221 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
Αγγουλές: Έως 8% των τραυματισμών σε παιδιά που φτάνουν στα επείγοντα οφείλεται στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών
Ιράν: Kατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Αυξάνονται τα περιστατικά αυτοτραυματισμού σε νέους και εφήβους
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr