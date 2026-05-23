Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα στην εθνική Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Δύο άνδρες 32 και 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος που τους εντόπισαν να κινούνται με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Αθηνών, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Όπως διαπιστώθηκε, η ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα αυτοκίνητα ήταν 221 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.