Αγγουλές: Έως 8% των τραυματισμών σε παιδιά που φτάνουν στα επείγοντα οφείλεται στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών

Ένα ποσοστό 3- 8% των συνολικών τραυματισμών σε παιδιά που καταφθάνουν στα επείγοντα, οφείλεται στα ηλεκτρικά πατίνια, που μόνο το 2025 προκάλεσαν στη χώρα μας 400 ατυχήματα σε ανήλικους, εκ των οποίων οι μισοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Τα παραπάνω δηλώνει στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο ορθοπαιδικός χειρουργός, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Αγγουλές. «Οι συχνότεροι τραυματισμοί από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των περιστατικών, αφορούν τα άνω και κάτω άκρα. Στα παιδιά παρατηρούνται συχνότερα κακώσεις στα άνω άκρα, επειδή πέφτουν στηρίζοντας τα χέρια τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κατάγματα κυρίως στους καρπούς και στους αγκώνες. Οι ενήλικες, επειδή πέφτουν με μεγαλύτερη ορμή, τραυματίζονται συχνότερα στα κάτω άκρα, δηλαδή στους αστραγάλους και στα γόνατα. Δεν λείπουν και τα εξαρθρήματα ώμου». Όπως επισημαίνει ο κ. Αγγουλές, η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί θεαματικά, καθώς αποτελούν ένα εύκολο και οικονομικό μέσο μετακίνησης, ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά, τα οποία συχνά κάνουν αλόγιστη χρήση λόγω και της εύκολης πρόσβασης.

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παιδιά ηλικίας 12-15 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια με μέγιστη ταχύτητα 6 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή λίγο πιο γρήγορα από το περπάτημα. Για ηλικίες άνω των 15 ετών, το όριο φτάνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Όριο που, δυστυχώς, συχνά παραβιάζεται».

Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν την πρώτη φορά- Γιατί είναι πιο επιρρεπή τα παιδιά από τους ενήλικες

Εν αναμονή αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο και της πλήρους απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, που έχει ήδη προαναγγελθεί από κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Αγγουλές εκτιμά ότι θα έπρεπε να υπάρχει βασική εκπαίδευση για όποιον χρησιμοποιεί αυτά τα οχήματα. Μάλιστα, επικαλείται μελέτη, σύμφωνα με την οποία τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν την πρώτη φορά χρήσης ηλεκτρικού πατινιού. «Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στα ατυχήματα, γιατί ακόμη δεν έχει ωριμάσει πλήρως το μυοσκελετικό τους σύστημα και ως εκ τούτου δεν έχουν πολύ καλό κινητικό έλεγχο».

Ο ειδικός αναφέρεται και στα διεθνή στοιχεία, σημειώνοντας ότι στις ΗΠΑ οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από περίπου 4.000 το 2014 σε σχεδόν 30.000 το 2019, γεγονός που αποτυπώνει τη ραγδαία εξάπλωση του συγκεκριμένου μέσου μετακίνησης. Πάντως σύμφωνα με μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Γκρατς στην Αυστρία, η χρήση του κράνους μπορεί να μειώσει τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά 44%, καταλήγει ο κ. Αγγουλές, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν γίνεται κάποιος να κυκλοφορεί με πατίνι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς κράνος και μιλώντας στο κινητό, ή φορώντας ακουστικά και ακούγοντας μουσική. «Είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί άμεσα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να σωθούν ζωές και να μειωθούν σοβαρά ατυχήματα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς, με μέτρα όπως η απαγόρευση χρήσης από ανήλικους, η υποχρεωτική ασφάλιση και η ειδική σήμανση, που ήδη έχουν προαναγγελθεί από την Πολιτεία».