Η Ρεάλ αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκα, 105-90 την Βαλένθια

Μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο τον πρώτο λόγο είχαν οι επιθέσεις, η Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας κορυφαίο τον Μάριο Χεζόνια (25π., 7 ριμπ.) και «κατεβάζοντας» 19 επιθετικά ριμπάουντ, νίκησε τη Βαλένθια με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας κι έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό της Euroleague την Κυριακή (24/5, 21:00).

Το παιχνίδι είχε «τρελό» σε ορισμένα σημεία του, με το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο να έχει το έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο, και κυριαρχώντας στα επιθετικά ριμπάουντ, κατάφερε να φτάσει στο θετικό αποτέλεσμα. Στο μεταξύ αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο της «βασίλισσας» λόγω του τραυματισμού του Ουσμάν Γκαρούμπα, o οποίος φαίνεται σοβαρός και πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό.

Εκτός από τον κορυφαίο των Μαδριλένων που ήταν ο Μάριο Χεζόνια, οι Ισπανοί είχαν ακόμη τέσσερις διψήφιους παίκτες. Συγκεκριμένα τον Τρέι Λάιλς με 17 πόντους τον Γκάμπριελ Ντεκ με 16, τον Φελίζ με 15 και τον Ντεκ με 16. Από την άλλη πλευρά, στους 15 πόντους σταμάτησαν Ζαν Μοντέρο, Χάιμε Πραντίγια και Νέιτ Ρίβερς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να πατά καλύτερα και να βρίσκει σκορ με τους Χεζόνια και Αμπάλντε φτάνοντας στο 13-6 στο 4′, βάζοντας δύσκολα στη Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες» δεν… μάσησαν και έτρεξαν ένα 9-0 για να προηγηθούν με 15-13 στο 6′. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια σε ένα υψηλό ρυθμό, με το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ να κλείνει μπροστά το δεκάλεπτο με το 28-26.

Στη δεύτερη περίοδο, ο ρυθμός εξακολουθούσε να είναι… τρελός προσφέροντας μπόλικο θέαμα, με τους «μερένγκες» να παίρνουν ξανά τα ηνία χάρη χτίζοντας για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα με 47-35 στο 15′. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο συνέχιζε να είναι μπροστά στο σκορ με διψήφιες διαφορές, με τις «νυχτερίδες» να αντιδρούν στο φινάλε και να μειώνουν στο -6 για το 62-56, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τη Ρεάλ να έχει τον έλεγχο και τη Βαλένθια να… κυνηγά, ωστόσο οι δύο ομάδες ήταν πολύ πιο κοντά και το ματς είχε γίνει ντέρμπι, με τους Μαδριλένους να προηγούνται 70-66 στο 25′. Οι «μερένγκες» δημιούργησαν πρόβλημα στη Βαλένθια με τα επιθετικά τους ριμπάουντ και έτσι βρέθηκαν στο +16 (86-70) στο φινάλε της τρίτης περιόδου, η οποία έκλεισε το 86-73 με ένα σουτ του Κοστέλο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα πράγματα έγιναν άσχημα για τη Ρεάλ που είδε τον Ουσμάν Γκαρούμπα να αποχωρεί τραυματίας με πρόβλημα στο αριστερό πόδι στο 31′. Η Βαλένθια το εκμεταλλεύτηκε και μείωσε σε 88-80 στο 34′. Όμως οι «μερένγκες» διαχειρίστηκαν άψογα τα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα και ουσιαστικά δεν κινδύνεψαν, παίρνοντας έτσι τη νίκη και μαζί την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 6, Τέιλορ 11 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίβερς 15 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές), Πραντίγια 15 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντε Λαρέα 3, Κι 13 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μοντέρο 15 (3/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 9 ασίστ), Μουρ, Σακό 6 (4 ριμπάουντ), Τόμπσον 3, Κόστελο 3

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 17 (3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Αμπάλδε 5, Καμπάσο 8 (8 ασίστ), Οκίκι 5, Προσίντα, Χεζόνια 25 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μαλεντόν 12 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλμάνσα, Ντεκ 16 (6/10 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Γιουλ, Φελίζ 15 (2/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ)