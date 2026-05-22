Χανιά: Η 3χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της- Στην Παιδιατρική φιλοξενούνται και τα τρία αδερφάκια της

Εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους βρέθηκαν τα τρία αδερφακια του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Τα μικρά παιδιά, ηλικίας 6 μηνών, έξι και οκτώ ετών βρέθηκαν αφημένα στην τύχη τους σε οικόπεδο ή θερμοκήπιο και με εντολη Εισαγγελέα, μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται στην Παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, με τη η συνδρομή και του Χαμόγελου του παιδιού.

Συγκινητική και η ανάρτηση του Διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργου Μπεα: «Μέσα σε δύσκολες και ιδιαίτερα ευαίσθητες συνθήκες, ένιωσα για ακόμη μία φορά βαθιά περηφάνια ως Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”.

Περηφάνια για τους ανθρώπους μας. Για τα άμεσα αντανακλαστικά, την επιστημονική επάρκεια, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη ψυχή που κρύβεται πίσω από κάθε πράξη φροντίδας.

Τρία μικρά παιδιά, μόλις 6 μηνών, 6 και 8 ετών, από το περιβάλλον της μικρούλας που διασωληνώθηκε χθες, βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας.

Οι Παιδίατροι, οι Γενικοί Χειρουργοί, ο Ορθοπεδικός, οι Ακτινολόγοι, αλλά πάνω απ’ όλους οι Νοσηλευτές μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κινητοποιήθηκαν ακαριαία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξασφαλίστηκαν ρουχαλάκια, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι απαιτούνταν ώστε το παιδιατρικό μας τμήμα να μετατραπεί σε μια ζεστή αγκαλιά για τα μικρά παιδιά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the Child για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, την προσφορά ρουχισμού και παιχνιδιών, που πραγματικά έκαναν να φωτιστούν ξανά τα παιδικά πρόσωπα.”

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην εξαιρετική συνεργασία με το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και την Εισαγγελία Ανηλίκων, που λειτούργησαν με ταχύτητα, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Σε στιγμές σαν κι αυτές, η υγεία ξεπερνά τα όρια της ιατρικής πράξης.

Γίνεται προστασία, αξιοπρέπεια, συνεργασία, ανθρωπιά.

Σήμερα νιώθω βαθιά συγκινημένος και ευγνώμων για το προσωπικό του Νοσοκομείου μας. Γιατί απέδειξαν, για ακόμη μία φορά, ότι πίσω από τις λευκές μπλούζες υπάρχουν άνθρωποι που δεν προσφέρουν μόνο θεραπεία… αλλά και ελπίδα».