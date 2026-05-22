Από Ήλιο σε Ήλιο: Η Κατερινέτα χαροπαλεύει

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», που μεταδίδονται από Δευτέρα 25 έως και Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Κατερινέτα χαροπαλεύει μετά από σοβαρή αιμορραγία και, πιστεύοντας πως πεθαίνει, αποκαλύπτει στον Μανώλη το μεγάλο της μυστικό, ζητώντας του να το κρατήσει κρυφό από τον Περσέα. Την ώρα που ο Περσέας και ο Μανώλης αγωνιούν για τη ζωή της, ο Δρακούλης κινεί ύπουλα τα νήματα: διαλύει τον αρραβώνα του Γκέοργκ με τη Μίνα και αποφασίζει να πάρει την Ανδρομέδα μαζί του στην Αθήνα. Παράλληλα, ο Γερακάρης στήνει παγίδα εκδίκησης, ενώ η κατάσταση της Κατερινέτας γίνεται όλο και πιο κρίσιμη, οδηγώντας τον Μανώλη να δώσει το αίμα του για να τη σώσει. Την ίδια στιγμή, ο Γκέοργκ ορκίζεται εκδίκηση, ανοίγοντας τον δρόμο για σκοτεινές εξελίξεις.

Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 22:00

Επεισόδιο 36ο: Η Κατερινέτα έχει αιμορραγία και παραληρεί από τον πυρετό. Φοβούμενη πως θα πεθάνει, εξομολογείται στον Μανώλη την αλήθεια, ορκίζοντάς τον να μην πει τίποτα στον Περσέα. Στο μεταξύ, ο Γερακάρης και ο Γιάννης βάζουν σε εφαρμογή ένα δόλιο σχέδιο για να καταστρέψουν τον Δρακούλη. Εκείνος, από τη μεριά του, έχει το δικό του ύπουλο σχέδιο για να διαλύσει τον αρραβώνα του Γκέοργκ με τη Μίνα και ετοιμάζεται να φύγει για το Φάληρο. Η Ανδρομέδα περιμένει να φύγει ο πατέρας της, για να ζήσει τον έρωτά της με τον Περσέα. Ο Περσέας, όμως, περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, καθώς η ζωή της Κατερινέτας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τρίτη 26 Μαΐου, στις 22:00

Επεισόδιο 37ο: Η Κατερινέτα είναι ετοιμοθάνατη και ο Μανώλης με τον Περσέα προσεύχονται στο πλευρό της. Ο Δρακούλης ετοιμάζεται να φύγει για την Αθήνα και ανακοινώνει στην Ανδρομέδα ότι θα την πάρει μαζί του, προκαλώντας της πανικό. Ο Γερακάρης θέλει να εκδικηθεί τόσο τον Γκέοργκ όσο και τον Δρακούλη και τους στήνει παγίδα. Η Μαργαρίτα, βλέποντας τι αντιμετωπίζει η Κατερινέτα με την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, παρακαλεί τον Γερακάρη να είναι προσεκτικός όταν κάνουν έρωτα. Η Ταξιαρχούλα επισκέπτεται την Κατερινέτα και οι αιμορραγίες της ξυπνούν μνήμες από την αδερφή της, τη Λένη, κάνοντάς τη να τη συμπονέσει. Ο μέλλων πεθερός του Γκέοργκ λαμβάνει ένα ανώνυμο γράμμα…

Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 22:00

Επεισόδιο 38o: Ο Δρακούλης πνίγεται από ζήλια για τους επικείμενους αρραβώνες του Γκρόμαν, ενώ παράλληλα όλοι κινητοποιούνται για να βοηθήσουν την Κατερινέτα, που συνεχώς χειροτερεύει. Τα σχέδια του Δρακούλη πιάνουν τόπο και ο πατέρας της Μίνας διαλύει τον αρραβώνα, κατηγορώντας τον Γκέοργκ για ανηθικότητα. Και ενώ η κατάσταση της Κατερινέτας γίνεται δραματική, το επεισόδιο κλείνει με διπλή αγωνία: το αίμα του Μανώλη μεταγγίζεται στο σώμα της Κατερινέτας και κανείς δεν ξέρει αν θα ζήσει, ενώ ο Γκέοργκ ορκίζεται εκδίκηση, προμηνύοντας ένα σκοτεινό μέλλον που απειλεί να παρασύρει τους πάντες.