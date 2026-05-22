Άγιος Έρωτας: Το κρυφό ειδύλλιο της Χλόης τινάζει τη Στέρνα στον αέρα

Οπλισμένος και εκτός ελέγχου ο Παύλος εισβάλλει στο σπίτι του Νικόλαου, με την κάννη του όπλου να σημαδεύει τον άνθρωπο που θεωρεί υπαίτιο για την καταστροφή της οικογένειάς του.

Το κρυφό ειδύλλιο της Χλόης τινάζει τη Στέρνα στον αέρα, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή ανατροπή που κανείς δεν περίμενε. Τα 4 επεισόδια που θα παρακολουθήσουμε την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα 25 έως Πέμπτη 28 Μαΐου.

25/05 Επεισόδιο 116

Μόλις γίνεται γνωστός ο δεσμός της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο, η Θάλεια χάνει τον έλεγχο και έρχεται σε ανοιχτή ρήξη και με τους δυο, γιατί δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που συμβαίνει. Ο Παύλος αντιδρά βίαια και ρίχνει στον Νικόλαο ευθύνες τόσο για τη σχέση του με την κόρη του όσο και για την εξαφάνιση της Κικής, φτάνοντας στο σημείο να ζητά από τη χωροφυλακή να στραφεί εναντίον του.

Παράλληλα, ο Νικηφόρος προσπαθεί να αποτρέψει μεγαλύτερη ένταση, την ώρα που η Θάλεια φανερώνει πως η Κική είναι καλά και μένει μαζί με τον Αντρέα. Η Ελένη βρίσκεται δίπλα στη Χλόη, ενώ η Ειρήνη, η Βιργινία και ελάχιστοι ακόμη άνθρωποι προσπαθούν να την προστατεύσουν πριν η Στέρνα την απομονώσει εντελώς. Κι ενώ η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, ο Παύλος μπαίνει με όπλο στο σπίτι του Νικόλαου, έτοιμος να του αφαιρέσει τη ζωή.

26/05 Επεισόδιο 117

Ο Παύλος και ο Νικόλαος φτάνουν στο σημείο να σημαδεύει ο ένας τον άλλον και η σύγκρουση παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή. Η Σοφία ανοίγει τα χαρτιά της μπροστά στον Ηλία και του ομολογεί όσα έχει κάνει, ενώ ταυτόχρονα η Ελένη λέει στη Χλόη τι έχει συμφωνήσει με τον Περικλή και εκείνος αντιδρά με μεγάλη ένταση. Από τη στιγμή που μαθεύεται ο δεσμός του Νικόλαου με τη Χλόη, η Χριστίνα, ο Χάρης και ο Λάμπρος στέκονται ανοιχτά στο πλευρό τους.

Την ίδια ώρα, η Θάλεια έρχεται σε σφοδρή αντιπαράθεση με τη Βιργινία, επειδή κράτησε το στόμα της κλειστό, και αισθάνεται πως την έχει προδώσει. Η Ειρήνη προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να συνεφέρει τον Στέφανο και τον Πέτρο, καθώς η είδηση απλώνεται παντού στη Στέρνα και η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο άγρια. Λίγο αργότερα, ένα οργισμένο πλήθος μαζεύεται έξω από το σπίτι των Μαρκόπουλων, πετά πέτρες και φωνάζει προσβολές, ενώ η Χλόη βρίσκεται μέσα τρομοκρατημένη.

27/05 Επεισόδιο 118

Η κατάσταση στη Στέρνα φτάνει στα άκρα, όταν εξοργισμένοι κάτοικοι εμφανίζονται στο σπίτι της Θάλειας και ζητούν να παρουσιαστεί η Χλόη μπροστά τους για να τη δικάσουν οι ίδιοι. Ο Χάρης συναντά τον Αντρέα και προσπαθεί μέσα από τη συζήτησή τους να καταλάβει τι έχει σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε εκείνον και τη Χριστίνα. Η Χλόη έρχεται αντιμέτωπη με μια πολύ αρνητική στάση από τον Αργύρη και ξαφνιάζεται άσχημα από τη συμπεριφορά του.

Στο μεταξύ, ο Αντρέας φτάνει στη χωροφυλακή μαζί με την Κική για να δώσουν κατάθεση, όμως κάτι απρόοπτο ανατρέπει όσα υπολογίζουν. Η Ελένη και ο Περικλής προχωρούν χωρίς καμία απόκλιση το σχέδιο που έχουν οργανώσει, ενώ την ίδια ώρα η Βιολέτα γυρίζει στην Κέρκυρα. Κι ενώ στο σπίτι της Χλόης η ένταση δείχνει να υποχωρεί, στην εκκλησία εκτυλίσσονται πολύ κρίσιμες σκηνές, όταν ο Νικόλαος, έπειτα από παρότρυνση του Παύλου, βρίσκεται απέναντι στους κατοίκους της πόλης.

28/05 Επεισόδιο 119

Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης της Χλόης με τον πατέρα Νικόλαο, η Στέρνα αναστατώνεται. Έξω από την εκκλησία, ο Παύλος φανατίζει τον κόσμο εναντίον του Νικόλαου, με σκοπό να τον διώξει από τον τόπο. Εκείνος, όμως, μένει στη θέση του και μπροστά σε όλους καταγγέλλει τον Παύλο για όσα έχει κάνει, ανεβάζοντας κι άλλο την ένταση.

Παράλληλα, ο Πέτρος πληροφορείται τι έχει συμβεί με τη Χλόη και γίνεται έξαλλος. Η Ελένη αποφασίζει να σταματήσει να κρύβεται από την Άννα και της αποκαλύπτει ότι ο αρραβώνας της με τον Περικλή δεν είναι αληθινός, αλλά κομμάτι ενός σχεδίου. Στην Αθήνα, η Σοφία ακούει από τον Ηλία πως υπάρχει περίπτωση να βγει σύντομα από την κλινική και να γυρίσει στη Στέρνα. Την ίδια στιγμή, ο Νικηφόρος αναζητά με αγωνία την Κική, που έχει χαθεί ξανά.