Το παιδί: Οι Νεοχωρίτες καταφεύγουν σε μέντιουμ για την υπόθεση του Υάκινθου

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 25 έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 23:00.

Η Άφρο ζητά από την Ελένη να συγκατοικήσουν, όμως εκείνη διστάζει, ενώ η Άρτεμις ανησυχεί πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Η Μαίρη τσακώνεται με τη Μίνα, αλλά μια απρόσμενη κίνηση του Φαίδωνα θα τις φέρει και πάλι κοντά. Παράλληλα, ο Διοικητής κάνει μια σημαντική ανακάλυψη για τη δολοφονία του Υάκινθου και οι χωριανοί προσπαθούν να καλύψουν τις κινήσεις τους, αναζητώντας βοήθεια από ένα πρόσωπο-κλειδί. Ο Πέτρος κάνει πρόταση γάμου στην Άρτεμη, αλλά η αντίδρασή της τον απογοητεύει. Η Ιρίνα αποδέχεται πως ο Ιβάν είναι αποφασισμένος να θυσιαστεί για τον γιο τους και του δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί που βλέπει ο Δημήτρης. Ο Θέμης έρχεται σε σύγκρουση με τη Σίσσυ, ενώ οι Νεοχωρίτες καταφεύγουν στο μέντιουμ Ζιγκουάλα για απαντήσεις σχετικά με τον Υάκινθο, με τον Πάκη να ανατρέπει τα σχέδιά τους.

Δευτέρα 25 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 127: Η Άφρο ζητάει από την Ελένη να συγκατοικήσουν, εκείνη όμως αποφεύγει να απαντήσει. Η Άρτεμις παρατηρεί πως η Ιρίνα και ο Γερμανός φέρονται περίεργα και νιώθει πως ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Η Μαίρη προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό που της εκμυστηρεύτηκε ο Φαίδωνας και μπαίνει σε δίλημμα για το αν πρέπει να μιλήσει στη Μίνα. Ο Διοικητής κάνει μια μεγάλη συνειδητοποίηση σε σχέση με τη δολοφονία του Υάκινθου που φέρνει αναταραχή στους χωριανούς οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Στο σπίτι, όλοι προσπαθούν να φροντίσουν την Άρτεμη η οποία επιμένει πως δεν έχει αρρωστήσει, αλλά έχει απλά ένα κακό προαίσθημα, όμως φτάνει σε μια ανατρεπτική συνειδητοποίηση.

Τρίτη 26 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 128: Η Άρτεμις αποκαλύπτει στους δικούς της ότι δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, όμως οι αναφορές του Θέμη στα σήριαλ και στην πραγματική ζωή την κάνουν να σκεφτεί ξανά το ενδεχόμενο μιας πιθανής εγκυμοσύνης. Οι χωριανοί σκέφτονται σενάρια για να καλύψουν στην Αστυνομία τις μετακινήσεις του πτώματος, αλλά βρίσκονται σε αδιέξοδο. Τελικά, η Τιτίκα προτείνει να μιλήσουν με ένα πρόσωπο-κλειδί που μπορεί να τους βοηθήσει. Η Ελένη παραδέχεται στην Άφρο τι την φοβίζει στη συγκατοίκηση, ενώ η Μαίρη έχει έναν σοβαρό καβγά με τη Μίνα και μαζεύει τα πράγματά της. Ο Ιβάν επισκέπτεται το σπίτι της Άρτεμις και η συμπεριφορά του θορυβεί τον Δημήτρη.

Τετάρτη 27 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 129: Ο Θέμης επηρεάζεται αρνητικά από μερικά βίντεο στο διαδίκτυο και έρχεται σε μεγάλη ρήξη με τη Σίσσυ κατά τη διάρκεια του οικογενειακού δείπνου. Η Μαίρη με τη Μίνα παραμένουν μαλωμένες, αλλά μια απρόσμενη συνειδητοποίηση του Φαίδωνα θα τις ξαναφέρει κοντά. Η Ιρίνα καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να αποτρέψει τον Ιβάν από το να θυσιαστεί για τον Δημήτρη και καταλήγει να του δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, το οποίο βλέπει ο Δημήτρης. Τέλος, ο Παρασκευάς αναγκάζεται να ομολογήσει στον Πάκη την ανάμειξη των χωριανών στην υπόθεση του Υάκινθου.

Πέμπτη 28 Μαΐου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 130: Ο Δημήτρης και η Ανθούλα ζητούν τη βοήθεια της ΕΥΠ για να εμποδίσουν τον Ιβάν να κάνει μια ριψοκίνδυνη κίνηση. Ο Θέμης συμπαραστέκεται στον Πέτρο που είναι απογοητευμένος, αφού η πρόταση γάμου που έκανε στην Άρτεμη δεν πήγε όπως ήλπιζε. Η Άρτεμις προσπαθεί να επανορθώσει στον Πέτρο. Οι Νεοχωρίτες επισκέπτονται τη Ζιγκουάλα για να επικοινωνήσουν με τα πνεύματα και η Άφρο αποκαλύπτει στην Ελένη τον λόγο που απεχθάνεται τα μέντιουμ. Στράτος και Παρασκευάς, με τη βοήθεια της Ζιγκουάλα, αποπειρώνται να πείσουν τον Διοικητή να κλείσει την υπόθεση του Υάκινθου. Ο Πάκης επεμβαίνει ανατρέποντας τα σχέδιά τους, ενώ η Ζιγκουάλα τους αφήνει με ερωτηματικά σχετικά με τη δολοφονία του Υάκινθου.