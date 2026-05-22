Κρήτη: Συντετριμμένος ο πατέρας του 33χρονου γιατρού- «Το ζητούμενο θα ήταν να ζούσε…»- ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του νεαρού γιατρού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία από βοσκό σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη αγωνία της οικογένειάς του.

Ο πατέρας του Αλέξη, Γιώργος Τσικόπουλος, εξέφρασε τον πόνο και την απογοήτευσή του για τον τρόπο που εξελίχθηκε η αναζήτηση του γιου του, μιλώντας στο STAR.

«Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο, το πολύ να ήταν 2-3 χλμ από κει πέρα. Προφανώς είχε ερευνηθεί το μέρος και δεν τον είδαν…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συντετριμμένος, ο πατέρας του 33χρονου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, δεν μπορεί να πιστέψει πως η αναζήτηση κράτησε τόσους μήνες ενώ η σορός βρισκόταν τόσο κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο.

«Λέω γιατί αφού ήταν τόσο κοντά πεντέμισι μήνες τώρα το παιδεύαμε το δράμα και μας ταλαιπωρούσε και είχαμε την αγωνία. Θα μπορούσε με τα σκυλιά, με αυτά, με τα drone. Το ζητούμενο θα ήταν αυτό να ζούσε και το δεύτερο είναι ότι θα είχε τελειώσει και η δική μας η αγωνία των τόσων μηνών ας πούμε…», πρόσθεσε με φανερή συγκίνηση.

Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού

Η σορός του άτυχου γιατρού εντοπίστηκε από έναν κτηνοτρόφο που περνούσε τυχαία από το σημείο ενώ έβοσκε τα πρόβατά του. «Εκεί που περπατούσα στο χωράφι είδα ένα παπούτσι, πήγα κοντά και είδα ένα πεθαμένο…», περιέγραψε ο ίδιος.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός βρισκόταν στο τέλος ενός αδιέξοδου μονοπατιού, περίπου 100 μέτρα μακριά από ένα μικρό εκκλησάκι. Σύμφωνα με τις αρχές, η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραναν σημαντικά τις έρευνες.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, κ. Κανέλλος Νικολάου, «Το σημείο είχε θαμνώδη βλάστηση, πολλά κλαριά από δέντρα πάνω, οπότε δεν μπορούσε να εντοπιστεί…».