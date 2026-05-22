Μεταστέγαση του καταυλισμού από τον Ριγανόκαμπο, ζητούν οι κάτοικοι του Γηροκομειού- «Η κατάσταση έχει ξεφύγει»

Την έντονη αγανάκτηση και οργή τους εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής του Γηροκομειού Πατρών, με αφορμή πρόσφατη επίθεση και κλοπή σε βάρος συμπολίτισσας από άτομα προερχόμενα από τον καταυλισμό Ρομά του Ριγανόκαμπου, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Με ανακοίνωσή του, ο Μικρασιατικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομήτισσα» καταγγέλλει ότι οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινά φόβο και ανασφάλεια και ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Συγκεκριμένα: Με αφορμή το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό επίθεσης και κλοπής σε βάρος συμπολίτισσάς μας από άτομα προερχόμενα από τον καταυλισμό του Ριγανόκαμπου το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της, εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση, την ανησυχία και την οργή των κατοίκων της περιοχής του Γηροκομιού. Οι κάτοικοι βιώνουμε καθημερινά τον φόβο και την ανασφάλεια. Εισβολές σε σπίτια, κλοπές, επιθέσεις σε πεζούς και οχήματα, βανδαλισμοί και περιστατικά παραβατικότητας έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας.

Παράλληλα, σχεδόν καθημερινός είναι και ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς, εξαιτίας των φωτιών που ανάβουν στον καταυλισμό για καύση ελαστικών, ξύλων και απορριμμάτων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκονται οι δεξαμενές της ΔΕΥΑΠ, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την πρόκληση μεγάλης πυρκαγιάς όσο και για πιθανή μόλυνση του νερού.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν αναγνωρίσει εδώ και χρόνια ότι οι συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό Ρομά της περιοχής Ριγανόκαμπου είναι απαράδεκτες, προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναπαράγουν την παραβατικότητα και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, σε συνεργασία με τους Συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, αγωνιζόμαστε και ζητούμε:

Τη μεταστέγαση του καταυλισμού, όπως προβλέπεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, με αξιοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής και αστικής ένταξης και με εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης.

Την αξιοποίηση της περιοχής του Ριγανόκαμου με τη δημιουργία Ανατολικού Πάρκου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχουν αποφασίσει τα Δημοτικά Συμβούλια.

Τη δημιουργία θερινού θεάτρου, έργο που αποδεδειγμένα έχει ανάγκη η πόλη μας, με αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας σχετικής μελέτης.

Διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα στην ασφάλεια, στην αξιοπρεπή κατοικία και στη ζωή.

Ζητούμε τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων — του Δήμου, της Περιφέρειας, της ΕΤΑΔ, του Πανεπιστημίου Πατρών και της Κυβέρνησης — ώστε να προχωρήσει άμεσα η συνολική αξιοποίηση της περιοχής. Η παρέμβαση αυτή, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη αξιοποίηση του γειτονικού χώρου της ΜΟΜΑ, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης μας και την καθημερινότητα των πολιτών.

Καλούμε όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις πριν θρηνήσουμε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά..Οι κάτοικοι της περιοχής δεν θα παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε μια κατάσταση που υποβαθμίζει τη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά μας"