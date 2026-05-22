Ο ΟΛΠΑ ύψωσε τη σημαία του Πόντου στον κυματοθραύστη της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Φόρος τιμής για τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα
Η 19η Μαΐου είναι ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και από την περασμένη Τρίτη και έως την ερχόμενη Δευτέρα, στον κυματοθραύστη της Πάτρας κυματίζει η κίτρινη σημαία του Πόντου με τον μονοκέφαλο αετό.
Με αυτό τον τρόπο ο ΟΛΠΑ αποδίδει φόρο τιμής για τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, τις πορείες θανάτου και τον ξεριζωμό ενός πολιτισμού αιώνων από τις πατρογονικές του εστίες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr