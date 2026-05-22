Ο ΟΛΠΑ ύψωσε τη σημαία του Πόντου στον κυματοθραύστη της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Η 19η Μαΐου είναι ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και από την περασμένη Τρίτη και έως την ερχόμενη Δευτέρα, στον κυματοθραύστη της Πάτρας κυματίζει η κίτρινη σημαία του Πόντου με τον μονοκέφαλο αετό.

Με αυτό τον τρόπο ο ΟΛΠΑ αποδίδει φόρο τιμής για τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, τις πορείες θανάτου και τον ξεριζωμό ενός πολιτισμού αιώνων από τις πατρογονικές του εστίες.