Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Πώς είναι σήμερα ο 82χρονος αρχηγός της 17Ν- ΒΙΝΤΕΟ

Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που για δεκαετίες έσπειρε τον θάνατο σκοτώνοντας αθώους πολίτες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του στην κοινωνία έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Η ψυχρή μορφή πίσω από τη σκοτεινή εποχή της τρομοκρατίας, ο ιδεολογικός εγκέφαλος και καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη, το όνομα του οποίου ταυτίστηκε με τον φόβο, βρίσκεται πλέον εκτός φυλακής. Ο άνθρωπος που θεωρήθηκε ο ιθύνων νους πίσω από δολοφονίες πολιτικών, διπλωματών, αστυνομικών, επιχειρηματιών και ξένων αξιωματούχων, απολαμβάνει την ελευθερία του μετά από πολυετή κράτηση.

Το MEGA εξασφάλισε τις πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του, έξω από το σπίτι του στον Βύρωνα. Οι φωτογραφίες καταγράφηκαν λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε η απόφαση που του άνοιξε τον δρόμο προς την αποφυλάκιση.

Μετά από τέσσερις απορριπτικές αποφάσεις, το «πράσινο φως» δόθηκε τελικά για τον «Λάμπρο» της 17 Νοέμβρη, έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης η μόρφωσή του –καθώς απέκτησε πτυχίο στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από γαλλικό πανεπιστήμιο ενώ ήταν κρατούμενος–, η καλή διαγωγή και ο χρόνος έκτισης της ποινής του πληρούσαν τις προϋποθέσεις αποφυλάκισης.

Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός, ότι η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική, παρά τα υπόλοιπα δεδομένα που συνεκτιμήθηκαν από το δικαστικό συμβούλιο.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Οφείλει να δίνει το παρών μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, του απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα και έχει δηλώσει τη μόνιμη κατοικία του, όπως προβλέπει η απόφαση.

Η αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη προκάλεσε την αντίδραση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,Κωνσταντίνου Τζαβέλλα. Με παραγγελία του ζητήθηκε να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά.

Η καταδίκη και η δράση της 17 Νοέμβρη

Ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα της 17 Νοέμβρη για δεκαετίες είχε καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Οι κατηγορίες αφορούσαν ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση.

Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη κατά τη διάρκεια της δράσης της δολοφόνησε 23 ανθρώπους, με πρώτο θύμα τον Ρίτσαρντ Γουέλς, σταθμάρχη της CIA το 1975, και συνέχισε τη δράση της έως το 2002.

Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση

Ο Κώστας Μπακογιάννης, σε vidcast των «Νέων»,Face to Faceμε την Κατερίνα Παναγοπούλου, σχολίασε την απόφαση αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, εκφράζοντας τη δική του θέση για το ζήτημα.

Ο 82χρονος πολυϊσοβίτης επρόκειτο, βάσει της αρχικής ποινής, να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027.