Ήταν καφετέρια και μπαρ στην Ηρ. Πολυτεχνείου και πλέον θα είναι τα νέα γραφεία της μαρίνας της Πάτρας - ΦΩΤΟ

Από χώρος καφέ και διασκέδασης, ακίνητο στην παραλιακή ζώνη της Ηρώων Πολυτεχνείου γίνεται πλέον κέντρο των υπηρεσιών της μαρίνας της Πάτρας.

Η περιοχή αλλάζει σταδιακά εικόνα, καθώς αρκετά καταστήματα εστίασης και αναψυχής παύουν τη λειτουργία τους ή αποκτούν νέα χρήση. Το ακίνητο του πρώην Λάγιου που φημολογούνταν για το κέντρο υπηρεσιών της μαρίνας, τελικά θα παραμείνει προς αξιοποίηση από μελλοντικό ένοικο, ώς κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα και με τον ειδικό συνεργάτη του δημάρχου Πατρών Σπύρο Κρότση, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τα θέματα της μαρίνας.

Ο Δήμος Πατρέων, μετά και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα σε παρεμβάσεις και έργα βελτίωσης, με στόχο η μαρίνα να αποκτήσει πιο σύγχρονο και λειτουργικό χαρακτήρα για τους χρήστες και τους επισκέπτες της.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τοποθετηθούν άλλες τέσσερις προβλήτες που θα πάρουν τη θέση των κατεστραμμένων από την κακοκαρία. Οι υποδομές βελτιώνονται, δημιουργώντας έναν πιο ελκυστικό χώρο ελλιμενισμού τόσο για αλιευτικά σκάφη όσο και για σκάφη αναψυχής μεγαλύτερου μεγέθους.