Ναύπακτος: Έρχεται το NEPSC- Προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- Δωρεάν ευκαιρία για μαθητές Λυκείου

Μετά από τρείς επιτυχημένες διοργανώσεις του AGRMUN στο Αγρίνιο, η Ναύπακτος φιλοξενεί για πρώτη φορά το Nafpaktos European Parliament Simulation Conference (NEPSC).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου.

Τα οφέλη για τους μαθητές

• Ανάπτυξη ρητορικής και δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας στα Αγγλικά

• Εμπειρία ηγεσίας και διπλωματίας

• Επίσημη βεβαίωση συμμετοχής για το βιογραφικό

• Δημιουργική γνωριμία με μαθητές από την ευρύτερη περιοχή Οι διοργανωτές καλούν Διευθυντές και εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν τους μαθητές, ιδιαίτερα όσους διακρίνονται στα Αγγλικά, την Ιστορία και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Στοιχεία Συνεδρίου:

• Ημερομηνία: 11 Ιουλίου 2026

• Γλώσσα: Αγγλικά

• Κόστος: Δωρεάν

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Φίλιππος Ελευθέριος Τζανής, 6940 722737