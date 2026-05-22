Δυτική Αχαΐα: Στο Καραμανδάνειο 14χρονη μετά από απόπειρα αυτοκτονίας

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύεται εκτός κινδύνου μια 14χρονη από χωριό της Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας με κατάποση χαπιών στην οικία της.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές της περιοχής, οι οποίες ενημερώθηκαν για το περιστατικό και μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου η ανήλικη είχε ήδη μεταφερθεί για πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο, όπου η 14χρονη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.