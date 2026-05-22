Κοβέσι σε Κομισιόν: Αμφιβολίες για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών

Σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα αφήνει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή (22/5), ενεργοποίησε τον Κανονισμό Αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και αποφάσεις που βάζουν «φρένο» στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη χώρα μας.

Όπως προκύπτει από τη σχετική δήλωση της Κομισιόν, η Αθήνα προχώρησε σε μια βιαστική τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, θεσπίζοντας μια ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές. Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, δυσκολεύει σημαντικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο να ερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά της.

Το «όχι» του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου

Το πρόβλημα όμως δεν σταματά εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρήκε «τοίχο» και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Ελλάδας. Το Συμβούλιο αρνήθηκε να αναγνωρίσει την απόφαση που είχε λάβει το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 12 Νοεμβρίου 2025, η οποία προέβλεπε την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για ακόμα 5 χρόνια. Η άρνηση αυτή, όπως τονίζεται, πλήττει ευθέως την ανεξαρτησία του θεσμού στην Ελλάδα.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η Λάουρα Κοβέσι ενημέρωσε επίσημα την Κομισιόν, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες για το αν οι ελληνικές αρχές τηρούν την υποχρέωσή τους για καλόπιστη συνεργασία, όπως ορίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η δήλωση της Κομισιόν καταλήγει υπενθυμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.