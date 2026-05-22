Στολίσκος για τη Γάζα: «Η πιο βάρβαρη εμπειρία της ζωής μου» λέει Έλληνας ακτιβιστής- Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, ηλεκτροσόκ και σεξουαλική κακοποίηση

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες εκατοντάδων ακτιβιστών του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, οι οποίοι επιστρέφουν σταδιακά στις χώρες τους έπειτα από την κράτησή τους στο Ισραήλ.

Έλληνες και Ιταλοί ακτιβιστές καταγγέλλουν βίαιη μεταχείριση, ξυλοδαρμούς και χρήση ηλεκτροσόκ κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (22/5) 15 Ιταλούς ακτιβιστές που επέστρεψαν από το Ισραήλ. Οι ίδιοι περιέγραψαν εικόνες κακοποίησης και εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Ο ακτιβιστής Λούκα Πότζι, μιλώντας αμέσως μετά την άφιξή του, κατήγγειλε σοβαρές παραβιάσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης.

«Μας έγδυσαν, μας έριξαν στο έδαφος, μας κλότσησαν, έκαναν ηλεκτροσόκ σε πολλούς από μας, ορισμένοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε.

Ανάμεσα στους 19 Έλληνες ακτιβιστές που επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη, ο Παντελής περιέγραψε την εμπειρία του ως τη σκληρότερη που έχει βιώσει.

«Μας χτύπησαν με ηλεκτροσόκ σε όλο το σώμα. Έχουμε μώλωπες. Πολλοί έχουν σπασμένα πλευρά. Πολλοί δεν μπορούν να περπατήσουν. Μετά από αυτό μας έβαλαν στη φυλακή και ήταν η πιο βάρβαρη εμπειρία που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, ο ακτιβιστής Αντριέν Χουάν παρουσίασε τραύματα στην πλάτη και τα χέρια του, τα οποία, όπως υποστήριξε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Παρά τον πόνο στα πλευρά και τις εμφανείς μελανιές, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει τη δράση του υπέρ των Παλαιστινίων.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι εδώ μαζί σας. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε τον αγώνα. Ίσως αργότερα οργανώσουμε κάτι άλλο για τους στολίσκους. Μπορεί να σκεφτούμε άλλους τρόπους δράσης, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τους Παλαιστινίους», τόνισε.

Διεθνής αντιδράσεις – Πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα

Οι καταγγελίες για τη μεταχείριση των ακτιβιστών κατά τη διάρκεια της κράτησής τους συνεχίζουν να προκαλούν διεθνείς αντιδράσεις, ενώ οργανώσεις και υποστηρικτές των ανθρωπιστικών αποστολών ζητούν διερεύνηση των περιστατικών.

Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία αλληλεγγύης προς τις πρωτοβουλίες ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την ισραηλινή πρεσβεία, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους ακτιβιστές και ζητώντας προστασία των ανθρωπιστικών αποστολών στην περιοχή.