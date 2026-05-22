Μητσοτάκης: Ο φοβισμένος αυτοκράτορας του παρακράτους των σκιών- Τέλος εποχής για το σύστημα, η δημοκρατία αντεπιτίθεται

Η τριήμερη κοινοβουλευτική παρωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στον ναό της Δημοκρατίας ήταν η οριστική αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εξουσία το καθεστώς Μητσοτάκη: με αλαζονεία ηττημένου που αρνείται να το παραδεχτεί, με περιφρόνηση απέναντι στους θεσμούς που δήλωνε ότι υπηρετεί και με τη λογική ενός στενού πυρήνα που μετέτρεψε το κράτος, τη Δικαιοσύνη, τη Βουλή και τις ανεξάρτητες αρχές από πυλώνες Δημοκρατίας σε εργαλεία αυλής.

Ήταν οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης, θεσμικό πραξικόπημα ντυμένο με κοινοβουλευτικό μανδύα, αγωνιώδης προσπάθεια να θαφτεί κάτω από διαδικαστικά τερτίπια και αριθμητικά μαγειρέματα το μεγαλύτερο σκάνδαλο θεσμικής εκτροπής της Μεταπολίτευσης: το παρακράτος των υποκλοπών, η χειραγώγηση της ΕΥΠ και η μετατροπή της χώρας σε σύστημα παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και κρατικών λειτουργών.

Και μέσα σε αυτή τη σκοτεινή εικόνα, υπήρξε μία πολιτική παρουσία που στάθηκε όρθια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε ως ο εκφραστής της δημοκρατικής αγανάκτησης ενός ολόκληρου λαού που βλέπει τη χώρα του να διολισθαίνει σε επικίνδυνες ατραπούς. Με καθαρό λόγο, θεσμική σοβαρότητα και αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση ξεγύμνωσε το κυβερνητικό αφήγημα και αποκάλυψε ότι πίσω από τη βιτρίνα του δήθεν «επιτελικού κράτους» κρύβεται ένας μηχανισμός ελέγχου, εκβιασμών και αδιαφάνειας που δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μοιάζει πλέον με πρωθυπουργό ευρωπαϊκής χώρας. Μοιάζει με ηγέτη φοβισμένο, απομονωμένο, εγκλωβισμένο μέσα στο ίδιο το σύστημα που ο ίδιος έχτισε με επιμέλεια και υπερηφάνια. Η εικόνα ενός πρωθυπουργού που αποφεύγει τη μετωπική σύγκρουση, που αποχωρεί από την αίθουσα για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με την αλήθεια, δεν αποπνέει κυβερνητική ισχύ. Αποπνέει πανικό πολιτικής αποσύνθεσης.

Η πρωτοφανής μεθόδευση της κυβέρνησης να επιστρατεύσει τον Μάκη Βορίδη προκειμένου να επιβάλει αυθαίρετα το όριο των 151 ψήφων για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής δεν είναι νομικός ακροβατισμός. Είναι ευθεία κακοποίηση του Συντάγματος και των κοινοβουλευτικών παραδόσεων της χώρας. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία ήρθε να αναιρέσει προηγούμενες δικές της αποφάσεις μόνο και μόνο για να αποτρέψει τη διερεύνηση της αλήθειας. Τόσο βαθύς είναι ο φόβος τους μπροστά στο ενδεχόμενο να ανοίξουν οι φάκελοι, τόσο εκκωφαντική η ενοχή τους.