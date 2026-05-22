Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι δύο ανιψιοί

Μετά από μαραθώνια απολογία κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδερφός του, οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα κατοίκους των χωριών του Αμαρίου Ρεθύμνου.

Παρά το γεγονός ότι επικαλέστηκαν σκευωρία στη συγκεκριμένη υπόθεση αυτό δεν κατέστη αρκετό ώστε να αλλάξουν την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για το βαρύ κατηγορητήριο που τους συνοδεύει με καταπάτηση περιουσιών, απειλές, εκβιασμούς έως και ξυλοδαρμούς που αναφέρονται στη δικογραφία.

Την ίδια στιγμή, ο 43χρονος θείος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου (23/05).