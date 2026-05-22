Συνάντηση του Δημάρχου Πατρέων με τη Γραμματεία Αχαΐας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία και τις διεκδικήσεις τους για μια ζωή όπως τους αξίζει, συζήτησαν με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, οι εκπρόσωποι της Γραμματείας Αχαΐας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), στη συνάντηση που είχαν μαζί του πρόσφατα.

Ο Δήμαρχος Πατρέων από την πλευρά του τόνισε ότι στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέροντας και τα μέτρα ανακούφισης που παίρνει η Δημοτική Αρχή όλα αυτά τα χρόνια για τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειές τους, μέσω των δημοτικών τελών, των δομών του Δήμου και του ΚΟΔΗΠ (ΚΔΑΠ κλπ), αλλά και σε σχέση με την πρόσβαση σε δραστηριότητες του Δήμου, αθλητικές και πολιτιστικές.

Τα σοβαρά προβλήματα που έθεσε η ΣΕΑΑΝ, και τα οποία στηρίζει η Δημοτική Αρχή, αφορούν μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται τόσο με τις Υγειονομικές Δομές της περιοχής, τις παροχές προς τους ασθενείς, την Ειδική Αγωγή, αλλά και τα ποσοστά ανεργίας των Ατόμων με Αναπηρία που είναι τεράστια.

Το πολύ σοβαρό πρόβλημα με τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία, τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντούν μπροστά τους στις μεταγγίσεις αίματος.

Στο ΠΓΝΠ παρακολουθούνται περίπου 350 ασθενείς με μεσογειακά σύνδρομα και 250 από αυτούς μεταγγίζονται κάθε 15 μέρες, από τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και τα Ιόνια νησιά. Μετά από συνταξιοδοτήσεις γιατρών, δεν παρακολουθούνται σωστά οι μεταγγιζόμενοι ασθενείς τόσο κατά την διάρκεια της μετάγγισης όσο και την λοιπή παρακολούθηση των συν- νοσηροτήτων. Αρκετοί από τους μεταγγιζόμενους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και μεταγγίζονται στη δεύτερη βάρδια, τις απογευματινές ώρες πολλές φορές χωρίς την παρουσία γιατρού! Οι εναπομείναντες γιατροί αναγκάζονται να πηγαίνουν από το ένα πόστο στο άλλο μια και δεν επαρκούν για να καλύψουν όλα τα τμήματα δηλαδή την κλινική, τα τακτικά ιατρεία, την Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού και Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας.

Πάγιο αίτημα μα είναι και η επέκταση του ωραρίου της Αιμοδοσίας και η στελέχωση της σε υποδομές και προσωπικό προκειμένου να μπορούν περισσότεροι να γίνουν αιμοδότες. Όπως και αξιοποιηθεί, από την Διοίκηση του ΠΓΝΠ, ο χώρος που προσφέρει ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.

Το ζήτημα της Αποκατάστασης. Στην Πάτρα την πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας υπάρχει μόνο μία δημόσια Κλινική Αποκατάστασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Διαθέτει μόνο το 1/3 του απαιτούμενου προσωπικού, με αποτέλεσμα ενώ έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει 22 κρεββάτια, να λειτουργούν μέχρι 12 και αυτά με την αυτοθυσία των εργαζομένων. Η Κλινική Αποκατάστασης ΠΓΝΠ λειτουργεί με μόνο έναν φυσιοθεραπευτή. Αποτέλεσμα είναι εδώ και καιρό η πισίνα να μην λειτουργεί. Ο ένας (1) φυσιοθεραπευτής (που είναι και σε άλλες κλινικές) μπορεί να καλύψει μόνο ένα περιστατικό τη βδομάδα! Ενώ υπάρχει δυνατότητα για 25 εσωτερικούς και 15 εξωτερικούς!

Τα ογκολογικά τμήματα του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών και του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας" εξυπηρετούν ασθενείς από τους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Ιονίων Νήσων, έχοντας λίγους ογκολόγους που δεν επαρκούν. Σοβαρό είναι επίσης το γεγονός πως τα ραντεβού κύρια στους «νέους ασθενείς» καθυστερούν λόγω έλλειψης και διοικητικού προσωπικού.

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά και οι δημόσιες δομές Υγείας και Πρόνοιας υποβαθμίζονται μέσα από την υποστελέχωση και υποχρηματοδότησή τους, ο Ιδιωτικός Τομέας γιγαντώνεται(!) αναγκάζοντας έτσι τα ΑμεΑ, τους γονιούς ΑμεΑ και τους χρονίως πάσχοντες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύπτουν ανάγκες που έπρεπε να καλύπτονται δωρεάν από το Κράτος, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και εξοπλισμούς και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες που η ακρίβεια και η φτώχεια «τσακίζει κόκκαλα».

Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη όταν συμβαίνει μια «φυσική καταστροφή» όπως οι περσινές πυρκαγιές στην Πάτρα ή «ατυχήματα» όπως πυρκαγιές και πλημμύρες στα νοσοκομεία «Αγ. Ανδρέας» και ΠΓΝΠ αντίστοιχα που αντικειμενικά επηρεάζουν τις θεραπείες των χρονίως πασχόντων.

Οι τραγικές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή, η γιγάντωση του Ιδιωτικού Τομέα σε ΚΔΑΠ - ΜΕΑ και κέντρα εργοθεραπείας και λογοθεραπείας που οι γονείς αναγκάζονται να αφήνουν μία περιουσία.

Η τεράστια Ανεργία στους ΑμεΑ που αγγίζει το 95% στους ικανούς προς εργασία!

Η διάλυση της Δημόσιας Ψυχικής Υγείας και Απεξάρτησης με βάση την λεγόμενη «ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης», που χαρίζει αυτόν τον ευαίσθητο τομέα σε ΜΚΟ και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και Ιδιώτες.

Δεν γίνεται στον 21ο αιώνα που η επιστήμη και η τεχνολογία κάνουν θαύματα αντί η ζωή μας να βελτιώνεται την να χειροτερεύει.

Όλα τα παραπάνω και αλλά πολλά ακόμα που απασχολούν τα ΑΜΕΑ τις οικογένειες τους, τους χρόνιους πάσχοντες είναι απότοκα της πολιτικής της εμπορευματοποίησης της Υγείας που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας βέβαια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δίνοντας ψίχουλα για την Υγεία και αναγκάζοντας τον κόσμο να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη του για να έχει τα αυτονόητα. Δυστυχώς εκτιμάμε με το επόμενο διάστημα θα ενταθεί η επίθεση στα δικαιώματα μας λόγω και της στροφής στην πολεμική οικονομία που μοιράζει χρήματα για να σφαγιάζονται οι λαοίκαι όχι για Υγεία – Πρόνοια - Αποκατάσταση.