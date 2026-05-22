Αγρίνιο: Συντετριμμένη 70χρονη που έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης- Πώς την έπεισαν να τους δώσει 36.000 ευρώ και χρυσαφικά- ΒΙΝΤΕΟ

Μια απίστευτη τηλεφωνική απάτη με θύμα μια 70χρονη γυναίκα σημειώθηκε την Πέμπτη 21 Μαίου, στο Αγρίνιο.

H 70χρονη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έχασε 36.000 ευρώ μετρητά μαζί με χρυσαφικά.

Όπως εξηγεί η ίδια στο agriniopress.gr άγνωστος της τηλεφώνησε προσποιούμενος τον λογιστή της. Με το πρόσχημα ότι τα χρήματα και τα κοσμήματά της είχαν «εντοπιστεί δορυφορικά» και έπρεπε να καταγραφούν, την έπεισε να βάλει σε σακούλες 36.000 ευρώ και να τα πετάξει από το μπαλκόνι.

Χωρίς δεύτερη σκέψη,η άτυχη γυναίκα, βγήκε στο μπαλκόνι και πέταξε σε δύο δόσεις τις σακούλες με τα χρήματα μιας ζωής, μαζί με λιγοστά κοσμήματα.

Ας σημειωθεί ότι είδε καθαρά το πρόσωπο της γυναίκας που παρέλαβε τις τσάντες. Ο λόγος που πείστηκε ότι της μιλούσε λογιστής ήταν ότι στο τηλεφωνικό νούμερο αναγραφόταν ως κλήση «λογιστικό γραφείο».

Μόλις πέρασε λίγη ώρα και άρχισε να σκέφτεται λογικά τηλεφώνησε στον λογιστή της που την παρακίνησε να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία. Μόνο τότε κατάλαβε ότι είχε κάνει φτερά η περιουσία της.

