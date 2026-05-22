Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων στο Πολύεδρο, 25 – 30 Μαΐου

Η Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων γιορτάζει 5 χρόνια και το Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα σχεδίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα από 25 μέχρι 30 Μαΐου 2026.

Μια ολόκληρη εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις με αγαπημένους και αγαπημένες δημιουργούς και μοναδικές δράσεις για βιβλία, φτιαγμένες με φαντασία και αγάπη. Παρουσιάσεις βιβλίων, συναντήσεις με συγγραφείς, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα συνθέτουν το πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα:

Μέχρι την Τρίτη 26-5 συνεχίζεται η ομαδική εικαστική έκθεση «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III» καθώς και η Έκθεση Φωτογραφίας «Beyond Borders/Πέρα από τα σύνορα» της Liu Gaoli, Κινέζας ανθρωπολόγου και μουσειολόγου.

Την Δευτέρα 25 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, παρουσιάζεται το βιβλίο «Πολίτης Εράσμους» του Λευτέρη-Φοίβου Βασιλόπουλου, από τις εκδόσεις Παπαζήση. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Νεκτάριος Στελλάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετέχει το Δίκτυο Φοιτητών Εράσμους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την Τρίτη 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, παρουσιάζεται το βιβλίο «Λίβανος-Μια ξεχωριστή χώρα» του Δημήτρη Κούρκουλα, εκδόσεις Μεταίχμιο. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ο Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην Υπουργός. Ο Δημήτρης Κούρκουλας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα Εγκαίνια Εικαστικής Έκθεσης του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ενηλίκων ARTsi vourtsa LAB. Διάρκεια έκθεσης έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Πέμπτη 28 Μαΐου μέχρι και Σάββατο 30 Μαΐου 11 το πρωί και 8 το βράδυ, τυπώνουμε ex libris στα βιβλία μας.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, παρουσιάζεται το βιβλίο της Ελένης Ροδοπούλου «Το Προσφυγικό στον ελληνικό κινηματογράφο μυθοπλασίας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μωβ. Θα μιλήσουν ο Δημήτρης Στεμπίλης, ιστορικός-δημοσιογράφος και η Ασπασία Λυκουργιώτη, θεατρολόγος - κριτικός κινηματογράφου. Συμμετέχει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Περιοχής Πατρών.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, εκπαιδευτική δράση για παιδιά με θέμα «Αγαπάμε τα ζώα και μαθαίνουμε να μιλάμε τη μυστική τους γλώσσα» και την Ασπασία Σκιαδαρέση, ειδικό συμπεριφοράς σκύλων, ανακαλύπτουμε βιβλία για ζώα, ζωγραφίζουμε τις στάσεις του σώματος και τα σήματά τους και δημιουργούμε ένα ομαδικό βιβλίο.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, στις 12:30 το μεσημέρι ο συγγραφέας Βασίλης Χριστόπουλος συναντά φίλους αναγνώστες και υπογράφει το νέο του βιβλίο «Με τον Ισού και το ρεβόλβερ»

*Η Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων είναι μια ανοιχτή ανοιξιάτικη γιορτή. Μια γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο και τη φιλαναγνωσία στους χώρους που δεν σταματούν να μας εμπνέουν, να μας ενώνουν και να μεταδίδουν την αγάπη για τα βιβλία.

Τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού και των κοινοτήτων μας. Είναι το μέρος όπου οι συγγραφείς μπορούν να συνδεθούν με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, όπου ανακαλύπτουμε νέους, άγνωστους κόσμους, όπου τα παιδιά γοητεύονται από τη συγκίνηση της ανάγνωσης που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή. Τα μικρά βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας είναι το ζεστό σκηνικό των αναζητήσεων όσων ψάχνονται και όσων θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν.

Την Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων διοργανώνει το LITTLE BOOKSTORES με συμμετοχή βιβλιοπωλείων από όλη την Ελλάδα και το Πολύεδρο συμμετέχει για τέταρτη χρονιά.

Το μήνυμα της εβδομάδας μικρών βιβλιοπωλείων έχει γράψει ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος.

Είσαι μικρό κι όμως χωράς… τον αναστεναγμό μου, τον συλλογισμό μου, τον ρεμβασμό μου, τη χαρά και τη λύπη μου, τη δίψα μου για ιστορίες, τα όνειρά μου, την ανάγκη μου να βγω από αυτό το σώμα, από αυτό το δωμάτιο, από αυτή την εποχή.

Είσαι μικρό κι όμως χωράς. Και ένα ράφι να είχες μόνο και σ’ αυτό το ράφι να ήταν μονάχα ένα βιβλίο και αυτό το βιβλίο να είχε μόνο μια σελίδα και αυτή η σελίδα να είχε μονάχα μια λέξη ακόμα και τότε θα τα χωρούσες όλα.

Θα μας χωρούσες.