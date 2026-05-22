Πάτρα: Συναυλία του Κιθαριστικού Συνόλου Πατρών στο Πολύεδρο

Το Σάββατο 23-5-2026 στις 19.00

Συναυλία του Κιθαριστικού Συνόλου Πατρών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147.

Θα ερμηνευτούν 15 Διασκευές για Κιθαριστικό σύνολο, σε ένα ανανεωμένο Ρεπερτόριο, με πολλές διασκευές Rock, με ποικιλία σε μουσικά θέματα και πολλά στυλ, σε ενορχηστρώσεις του Κιθαριστή και Συνθέτη Γιώργου Παπαδόπουλου.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Κιθαριστικού Συνόλου - Διδασκαλία: Γιώργος Παπαδόπουλος.

Διοργάνωση: Όλγα Νικολοπούλου- Πολύεδρο- ΩΔΕΙΟ ΜΟΤΣΑΡΤ.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ωδείου ΜΟΤΣΑΡΤ: Βίκτωρ Νικολάου.

Εικονοληψία: Κωνσναντίνος Φαλτσέτος.

Αφίσα: Σπύρος Κοσιώνης.

 

 

