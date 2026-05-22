Η ταινία "Το Πάρτυ Γενεθλίων-The Birthday Party" έκανε πρεμιέρα στην Αίγλη Ζαππείου

Επίσημη πρεμιέρα έκανε το βράδυ της 18ης Μαΐου 2026, στον κατάμεστο θερινό κινηματογράφο της Αίγλης Ζαππείου, η ταινία «Το Πάρτυ Γενεθλίων» (“The Birthday Party”), στην οποία πρωταγωνιστεί ο 70χρονος Αμερικανός ηθοποιός Γουΐλεμ Νταφόε.

Ο Αμερικάνος σταρ του Χόλυγουντ και τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον Ισπανό σκηνοθέτη του φιλμ, Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ, για να παρευρεθεί στην αθηναϊκή avant premiere που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 16ου Athens Open Air Film Festival, εκεί όπου πλήθος επωνύμων και σινεφίλ έδωσαν το «παρών» για να παρακολουθήσουν την ταινία και να γνωρίσουν τον ζωντανό θρύλο του σινεμά από κοντά.

Τα γυρίσματα της ταινίας, που είναι βασισμένη στο γνωστό ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, και αποτελεί ελληνική παραγωγή της εταιρείας Heretic, πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες τοποθεσίες της Κέρκυρας και της Αττικής το καλοκαίρι του 2024, ενώ η πρώτη παγκόσμια προβολή έγινε στην Piazza Grande του Φεστιβάλ του Λοκάρνo. Η υποδοχή από κοινό και κριτικούς ήταν θερμή, με τα σχόλια να επισημαίνουν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η ταινία εξερευνά τις δυναμικές της εξουσίας, την προσωπική ελευθερία και τις σύνθετες οικογενειακές σχέσεις.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε ένα ιδιωτικό νησί στο Ιόνιο πέλαγος, όπου ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέον διοργανώνει ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Για το γεγονός προσέρχονται φίλοι, συνεργάτες και παλιοί γνώριμοι, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει και ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του, χωρίς τη συγκατάθεσή της. Καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο, και η Σοφία είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση που κόβει την ανάσα.

Ο Γουΐλεμ Νταφόε, γνωστός για τις εμβληματικές του ερμηνείες σε πολλές ταινίες όπως το “Platoon” του Όλιβερ Στόουν ο «Τελευταίος Πειρασμός», το “The Lighthouse”, το “Antichrist”, το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου και το “The Florida Project”, υπήρξε εξ’αρχής η μοναδική επιλογή για τον απαιτητικό ρόλο του πρωταγωνιστή, του μεγιστάνα Μάρκου Τιμολέον. Για τον Νταφόε μάλιστα, ήταν μια μοναδική ευκαιρία να υποδυθεί έναν θρυλικό χαρακτήρα σαν τον «Νονό» στην ομώνυμη ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα ή τον Φαμπρίτσιο Κορμπέρα στον «Γατόπαρδο» του Λουκίνο Βισκόντι, ενώ τον εντυπωσίασε και η τόσο εύστοχη διερεύνηση της τοξικότητας της εξουσίας και του πατριαρχικού συστήματος που αυτή ενσαρκώνει.

Ο φιλέλληνας ηθοποιός που ζει μεταξύ Νέας Υόρκης και Ρώμης, κατά τη σύντομη παραμονή του στην Αθήνα, διέμεινε στις Athens Capital Suites στην καρδιά της πρωτεύουσας, την οποία εξάλλου έχει επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους πριν την έναρξη της προβολής, ο Γουΐλεμ Νταφόε εξέφρασε μεταξύ άλλων τη χαρά του που βρίσκεται και πάλι στην αγαπημένη του Ελλάδα, απολαμβάνοντας «την πολύ όμορφη ενέργεια που έχει η Αθήνα αυτήν την εποχή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την προβολή της ταινίας ακολούθησε πάρτυ από το Jameson με live DJ Set από τον Σπύρο Παγιατάκη του EN LEFKO 87,7 ενώ αμέσως μετά ο επίτιμος καλεσμένος της βραδιάς, με μέλη του cast και της ομάδας παραγωγής απόλαυσαν ένα εαρινό δείπνο al fresco στο εστιατόριο Zappa της Αίγλης Ζαππείου.

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 2 Ιουλίου 2026 σε διανομή από τη Rosebud.21 & πιθανόν θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

*Στην επίσημη πρεμιέρα του φιλμ στην Αθήνα βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Γιώργος Καραμίχος, Λένα Ππααληγούρα, Λένα Δροσάκη, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Ιωάννα Παππά, Χρήστος Λούλης, Έμιλυ Κολιανδρή, Αποστόλης Τότσικας και η σύζυγος του Ρούλα Ρέβη, η ερμηνεύτρια Ρένα Μόρφη, ο τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης, ο ηθοποιός Σταύρος Σβήγκος, ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη, κ.α.

ТО ПАРТY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ | THE BIRTHDAY PARTY (2025, διάρκεια 103 λεπτά)

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ

Σενάριο: Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ, Γιώργος Καρναβάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γουίλεμ Νταφόε, Βικ Κάρμεν Σόνε, Τζο Κόουλ, Έμμα Σουάρεθ, Χρήστος Στέργιογλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Έλσα Λεκάκου, Φραντσέσκ Γκαρίδο.

