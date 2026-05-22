Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι - Συνελήφθη η μητέρα, ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα

Συγκλονίζει η υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του πατέρα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χανίων φέροντας βαρύτατα τραύματα. Παιδοχειρουργοί, νευροχειρουργοί και παιδίατροι που εξέτασαν το κοριτσάκι έκριναν ότι η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα επιχείρηση για τη διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Το χρονικό και οι αντιφάσεις

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας επέστρεψε στο σπίτι με το 3χρονο παιδί, ισχυριζόμενος ότι είχαν πάει μαζί σε παιδική χαρά, όπως μεταδίδει το Mega. Εκεί, η μητέρα ήρθε αντιμέτωπη με μια φρικιαστική εικόνα, καθώς το κοριτσάκι ήταν γεμάτο αίματα και έφερε σοβαρά χτυπήματα.



Ο πατέρας επιχείρησε να δικαιολογηθεί, υποστηρίζοντας ότι το παιδί έπεσε και χτύπησε στο πάρκο, όμως η σοβαρότητα και η φύση των τραυμάτων έχουν προκαλέσει πληθώρα αναπάντητων ερωτημάτων.

Για το σοβαρό περιστατικό η αστυνομία είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Εισαγγελία, η μητέρα του παιδιού κρατείται στην Ασφάλεια Χανιών, ενώ απαντήσεις αναμένονται από τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος αναζητείται.